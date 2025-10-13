330 रन बनाने के बावजूद क्यों हारा भारत? कप्तान ने बताया मैच का टर्निंग पॉइंट, जमकर निकाली भड़ास

ICC Womens World Cup 2025 India Women vs Australia Women: वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. महिला वर्ल्ड कप 2025 के 13वें मैच में कंगारू टीम ने 331 रन के बड़े टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया. यह महिला वनडे में सबसे बड़ा रन चेज है. विशाखापत्तनम में तीन विकेट से मिली इस हार ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया और उन्होंने मैच के बाद टीम द्वारा की गई गलतियों के बारे में बताया.

36 रन बनाने में गिरे 6 विकेट

हरमनप्रीत ने इस हार के लिए अंतिम ओवरों में हुए निराशाजनक बल्लेबाजी पतन को जिम्मेदार ठहराया. 40 ओवरों के बाद 4 विकेट पर 294 रन बनाकर खेल रही भारतीय टीम 350 के पार जाती दिख रही थी, लेकिन अंतिम सात ओवरों में उसने सिर्फ 36 रन जोड़कर अपने आखिरी छह विकेट गंवा दिए. ऑस्ट्रेलिया की अनाबेल सदरलैंड ने भारतीय निचले क्रम को ध्वस्त कर दिया और अपने करियर में पहली बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया.

'30-40 रन कम बनाए'

मैच के बाद हरमनप्रीत ने कहा, ''हमने जिस तरह से शुरुआत की, हम 30−40 रन और जोड़ सकते थे. हमने आखिरी छह ओवरों में रन गंवा दिए और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी." उन्होंने कहा कि यह बल्लेबाजी के लिए एक अच्छी विकेट थी, लेकिन आखिरी छह ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी न कर पाना महंगा पड़ा. ओपनर बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उनकी बदौलत ही हम 300 रन बना पा रहे हैं.''

मंधाना और प्रतिका ने किया था कमाल

ओपनर स्मृति मंधाना (80) और प्रतिका रावल (75) ने पहले विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी करके भारत के लिए माहौल तैयार किया था. उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले तीन मैचों में मध्य ओवरों में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा.हरमनप्रीत ने कहा, ''आज पहले 40 ओवर अच्छे थे. यह महत्वपूर्ण है कि हम कैसे वापसी करते हैं, ऐसी चीजें होती रहती हैं.''

पांच गेंदबाजों की रणनीति पर होगी चर्चा

भारत की बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए पांच गेंदबाजों के साथ उतरने की रणनीति एक बार फिर उलटी पड़ गई. इससे पहले गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी टीम 251 रन का बचाव करने में नाकाम रही थी. हरमनप्रीत ने कहा कि टीम इस रणनीति पर बैठकर चर्चा करेगी. उन्होंने कहा, ''हम बैठेंगे और चर्चा करेंगे. इस संयोजन ने हमें सफलता दिलाई है. दो खराब खेल कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएंगे.'' ऑस्ट्रेलिया अब गुरुवार को बांग्लादेश का सामना करेगा. वहीं, भारत रविवार को इंग्लैंड से भिड़ने के लिए इंदौर जाएगा.