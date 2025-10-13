Advertisement
trendingNow12959229
Hindi Newsक्रिकेट

330 रन बनाने के बावजूद क्यों हारा भारत? कप्तान ने बताया मैच का टर्निंग पॉइंट, जमकर निकाली भड़ास

India Women vs Australia Women: वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. महिला वर्ल्ड कप 2025 के 13वें मैच में कंगारू टीम ने 331 रन के बड़े टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया. यह महिला वनडे में सबसे बड़ा रन चेज है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

330 रन बनाने के बावजूद क्यों हारा भारत? कप्तान ने बताया मैच का टर्निंग पॉइंट, जमकर निकाली भड़ास

ICC Womens World Cup 2025 India Women vs Australia Women: वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. महिला वर्ल्ड कप 2025 के 13वें मैच में कंगारू टीम ने 331 रन के बड़े टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया. यह महिला वनडे में सबसे बड़ा रन चेज है. विशाखापत्तनम में तीन विकेट से मिली इस हार ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया और उन्होंने मैच के बाद टीम द्वारा की गई गलतियों के बारे में बताया.

36 रन बनाने में गिरे 6 विकेट

हरमनप्रीत ने इस हार के लिए अंतिम ओवरों में हुए निराशाजनक बल्लेबाजी पतन को जिम्मेदार ठहराया. 40 ओवरों के बाद 4 विकेट पर 294 रन बनाकर खेल रही भारतीय टीम 350 के पार जाती दिख रही थी, लेकिन अंतिम सात ओवरों में उसने सिर्फ 36 रन जोड़कर अपने आखिरी छह विकेट गंवा दिए. ऑस्ट्रेलिया की अनाबेल सदरलैंड ने भारतीय निचले क्रम को ध्वस्त कर दिया और अपने करियर में पहली बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: खुलासा: गौतम गंभीर के घर डिनर पार्टी में क्या हुआ? भारत के नए ODI कप्तान ने बताई एक-एक बात

'30-40 रन कम बनाए'

मैच के बाद हरमनप्रीत ने कहा, ''हमने जिस तरह से शुरुआत की, हम 30−40 रन और जोड़ सकते थे. हमने आखिरी छह ओवरों में रन गंवा दिए और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी." उन्होंने कहा कि यह बल्लेबाजी के लिए एक अच्छी विकेट थी, लेकिन आखिरी छह ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी न कर पाना महंगा पड़ा. ओपनर बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उनकी बदौलत ही हम 300 रन बना पा रहे हैं.''

मंधाना और प्रतिका ने किया था कमाल

ओपनर स्मृति मंधाना (80) और प्रतिका रावल (75) ने पहले विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी करके भारत के लिए माहौल तैयार किया था.  उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले तीन मैचों में मध्य ओवरों में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा.हरमनप्रीत ने कहा, ''आज पहले 40 ओवर अच्छे थे. यह महत्वपूर्ण है कि हम कैसे वापसी करते हैं, ऐसी चीजें होती रहती हैं.''

ये भी पढ़ें: आखिरकार विराट कोहली-रोहित शर्मा ने मान ली अजीत अगरकर की शर्त, अब इस टूर्नामेंट में भी चलाएंगे बल्ला

पांच गेंदबाजों की रणनीति पर होगी चर्चा

भारत की बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए पांच गेंदबाजों के साथ उतरने की रणनीति एक बार फिर उलटी पड़ गई. इससे पहले गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी टीम 251 रन का बचाव करने में नाकाम रही थी. हरमनप्रीत ने कहा कि टीम इस रणनीति पर बैठकर चर्चा करेगी. उन्होंने कहा, ''हम बैठेंगे और चर्चा करेंगे. इस संयोजन ने हमें सफलता दिलाई है. दो खराब खेल कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएंगे.'' ऑस्ट्रेलिया अब गुरुवार को बांग्लादेश का सामना करेगा. वहीं, भारत रविवार को इंग्लैंड से भिड़ने के लिए इंदौर जाएगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

ICC Womens World Cup 2025

Trending news

बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
weather update
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
India-Pakistan News in Hindi
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
West Bengal
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव