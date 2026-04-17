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Hindi Newsक्रिकेटअय्यर का नहीं, टीम इंडिया का नुकसान..., अश्विन ने चयनकर्ताओं को दिखाया आईना, बताया क्यों टी20 टीम में जरूरी है श्रेयस

'अय्यर का नहीं, टीम इंडिया का नुकसान...', अश्विन ने चयनकर्ताओं को दिखाया आईना, बताया क्यों टी20 टीम में जरूरी है श्रेयस

IPL 2026 Shreyas Iyer: रविचंद्रन अश्विन ने चयनकर्ताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर का टी20 टीम और लीडरशिप ग्रुप में न होना भारत का नुकसान है. अय्यर की शानदार फॉर्म और कप्तानी ने सबका दिल जीत लिया है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:00 PM IST
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पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर. Photo Credit: BCCI
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Shreyas Iyer: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने आईपीएल 2026 में इसे साबित भी किया है. उनकी बल्लेबाजी जोरदार रही है और कप्तानी का रिकॉर्ड भी सबसे बेहतर रहा है. अय्यर ने मौजूदा सीजन के 5 मैचों में 67.67 की औसत से 203 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 187.96 का रहा. अय्यर के बल्ले से 5 मैचों में 3 अर्धशतक निकले हैं. इसे देखते हुए पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को एक कड़ा संदेश भेजा है.

अय्यर का मानना है कि पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का भारत के टी20 सेटअप और लीडरशिप ग्रुप (नेतृत्व समूह) से बाहर रहना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा नुकसान है, न कि स्वयं खिलाड़ी के लिए. अय्यर दिसंबर 2023 से भारत की टी20 टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. हैरानी की बात यह है कि उन्हें 2024 और 2026 में टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीमों से भी बाहर रखा गया था.

अश्विन ने अय्यर के बारे में क्या खास बात कही?

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर खुलकर बात करते हुए कहा, ''अगर श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी अभी भी टी20 टीम की योजनाओं या लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो यह उनका नुकसान नहीं बल्कि हमारा (भारत का) नुकसान है.'' अश्विन का यह समर्थन पंजाब किंग्स की मुंबई इंडियंस पर मिली शानदार जीत के बाद आया है. इस मैच में अय्यर ने केवल 35 गेंदों पर 66 रनों की मैच जिताऊ और निर्णायक पारी खेली थी.

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श्रेयस अय्यर का कप्तानी रिकॉर्ड कैसा रहा है?

मुंबई में जन्मे इस बल्लेबाज का रिकॉर्ड घरेलू और आईपीएल क्रिकेट में बेमिसाल रहा है. उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक दशक के बाद उनका तीसरा आईपीएल खिताब जिताया. इसके बाद उन्होंने मुंबई की टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जीत दिलाई और अब वे अपनी नई फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के साथ भी वही लय बरकरार रखे हुए हैं.

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बाहर किए जाने पर श्रेयस की क्या प्रतिक्रिया रही?

अश्विन के मुताबिक, श्रेयस अय्यर ने बार-बार टीम से बाहर किए जाने की निराशा को अपनी ताकत बना लिया है. उन्होंने इस 'आग' का उपयोग प्रेरणा के रूप में किया है और अपने खेल को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है. अश्विन ने कहा, "उन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत क्यों है? श्रेयस ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा देकर सबको उत्कृष्टता का नमूना दिखाया है.''

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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