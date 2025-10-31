मेलबर्न में 17 साल बाद हार... टीम इंडिया पर लगा 'दाग', सूर्यकुमार की कप्तानी में बना शर्मनाक रिकॉर्ड

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चार विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पहला मुकाबला बारिश के चलते धुल गया था. भारत इस मैदान पर 17 साल बाद कोई टी20 इंटरनेशनल मैच हारा है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने शर्मनाक रिकॉर्ड भी बना दिया है. होबार्ट में होने वाला अगला मुकाबला जीतकर टीम इंडिया सीरीज में वापसी करना चाहेगी.

टीम इंडिया पर लगा ये दाग

खराब बल्लेबाजी के चलते भारत सिर्फ 125 रन ही बोर्ड पर लगा सका. ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट 13.2 ओवर में ही हासिल कर जीत दर्ज कर ली. भारत की यह गेंदों के लिहाज से टी20 इंटरनेशनल में दूसरी सबसे बड़ी हार है. भारत ने यह मुकाबला 40 गेंदें रहते गंवाया. गेंदों के लिहाज इस फॉर्मेट में भारत की सबसे बड़ी हार भी ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ आई. 2008 में हुए एक टी20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 52 गेंदें रहते जीत दर्ज की थी.

टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की सबसे बड़ी हार (गेंदों के हिसाब से)

52 vs ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न 2008

40 vs ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न 2025

33 vs श्रीलंका, कोलंबो, रॉयल्स 2021

33 vs न्यूजीलैंड, दुबई 2021

31 vs ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो, रॉयल्स 2012

ये अजेय रिकॉर्ड भी टूटा

शिवम दुबे जिस टी20 मैच में खेलेंगे, भारतीय टीम को जीत मिलनी निश्चित है. अब हम ऐसा नहीं कह पाएंगे. मेलबर्न में मिली हार के साथ ही यह खत्म हो गया. इस हार के साथ ही शिवम दुबे का टी20 मैचों में 'अजेय' रिकॉर्ड टूट गया. शिवम दुबे ने 2019 से 2025 के बीच भारत के लिए 37 मैच खेले. इन सभी मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली.

37 मैचों से चला आ रहा जीत का ये क्रम मेलबर्न में टूट गया. शिवम दुबे के साथ ही जसप्रीत बुमराह का भी 2021 से चला आ रहा लगातार 24 मैचों में जीत का सिलसिला टूटा है. दुबे के खेले 37 मैचों में भारत 34 मैच जीता है, 3 मैचों के परिणाम नहीं आए. वहीं बुमराह के 24 मैचों में 23 मैच भारतीय टीम जीती है, 1 मैच का परिणाम नहीं आया है.