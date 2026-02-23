10 खिलाड़ियों ने की एक ही गलती... साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, आंखों पर नहीं होगा यकीन

India vs South Africa Super-8: आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार 17 जीत के बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा. रविवार (22 फरवरी) को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से रौंद दिया. T20 विश्व कप में कभी भी भारतीय टीम की ऐसी दुर्दशा नहीं हुई थी. अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक बार फिर टीम इंडिया के लिए अनलकी साबित हुआ. इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया. शिवम दुबे इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे, जिन्होंने 20 रन का आंकड़ा पार किया. प्रोटियाज गेंदबाजों से अकेले लड़ते हुए उन्होंने 37 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में टीम इंडिया ने एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाया, जो इससे पहले भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ था. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुकाबले में भारत के सभी खिलाड़ी एक ही तरीके से आउट हुए. आइए जानते हैं कि आखिर ये अनोखा रिकॉर्ड है क्या?

टीम इंडिया ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

188 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 111 रनों पर ढेर हो गई. हैरानी की बात ये है कि सभी खिलाड़ी कैच आउट हुए. ईशान किशन के रूप में साउथ अफ्रीका को पहली सफलता मिली और जसप्रीत बुमराह आउट होने वाले आखिरी भारतीय बल्लेबाज थे. कोई भी खिलाड़ी बोल्ड, LBW या किसी और तरीके से आउट नहीं हुआ. भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी इंटरनेशनल मैच में सभी 10 विकेट कैच आउट हुए हैं. वहीं, ओवरऑल बात करें तो टी20 इंटरनेशनल में 14वीं बार ऐसा हुआ, जब किसी टीम के सभी बल्लेबाज कैच आउट हुए हैं.

अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत?

साउथ अफ्रीका के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद टीम इंडिया सुपर-8 स्टेज में बुरी तरह फंस गई है. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अब भारत को अगले दोनों मुकाबले जीतने होंगे. साथ ही ये भी दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका अपने बाकी बचे दोनों मैच जीत जाए. अगर ऐसा होता है तो सूर्या एंड कंपनी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी.

