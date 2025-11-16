कोलकाता में शिकस्त... गौतम गंभीर ने खोला बहानों का पिटारा, अपने ही जाल में फंसे तो बल्लेबाजों पर उतारा गुस्सा

India vs South Africa 1st Test: भारतीय कोच गौतम गंभीर ने ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर चल रही चर्चाओं को दरकिनार करते हुए जोर देकर कहा कि पिच में कोई खामी नहीं है. कोच ने कहा कि क्यूरेटर ने बिल्कुल वही किया जो टीम ने चाहा था. भारतीय कोच के इस दावे की हवा साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने निकाल दी. टीम इंडिया 124 रनों का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई. उसे पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका से 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा. गंभीर ने एक के बाद एक बहाने बनाकर सबको हैरान कर दिया. उन्होंने बल्लेबाजों पर हार का ठीकरा फोड़ दिया.

जैसी पिच मांगी, वैसी ही मिली

शुभमन गिल की टीम अंतिम पारी में सिर्फ 93 रन पर आउट हो गई, जो टेस्ट क्रिकेट में भारत का चौथी पारी का तीसरा सबसे कम स्कोर था. सीरीज के पहले मैच के लिए विकेट की जल्द ही असंगत उछाल और अत्यधिक टर्न के कारण आलोचना होने लगी. मैच के दौरान बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि बोर्ड ने पिच बिल्कुल वैसी ही तैयार की थी जैसी भारतीय टीम ने मांगी थी. गंभीर ने इस बात की पुष्टि भी कर दी. उन्होंने कहा कि टीम भी इसी तरह का पिच चाहती थी.

बल्लेबाजों पर निकाला गुस्सा

गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''यह पिच वैसी ही थी जैसी हमने मांगी थी और हमें वैसी ही मिली. यहां के क्यूरेटर ने बहुत सहयोग किया. मुझे नहीं लगता कि यह कोई मुश्किल विकेट है. मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विकेट है जो आपकी मानसिक दृढ़ता का आकलन कर सकता है, क्योंकि अच्छे डिफेंस के साथ खेलने वालों ने रन बनाए. क्षमता से ज्यादा मुझे लगता है कि यह दबाव झेलने की क्षमता पर निर्भर करता है. जब आप तकनीक, मानसिक दृढ़ता और स्वभाव को देखते हैं, तो इस तरह की पिचें बल्लेबाजों को खुद को निखारने और परखने का मौका देती हैं. जब इतना ज्यादा टर्न मिल रहा था, तब भी ज्यादातर विकेट तेज गेंदबाजों के ही खाते में गए. मुद्दा यह है कि आपको टर्न खेलना आना चाहिए. हमने यही मांगा था और हमें यही मिला.''

हार से भारत को बड़ा नुकसान

कोलकाता में भारत पर जीत ने साउथ अफ्रीका को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में पांचवें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया. 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन के नाम अब 66.67 प्रतिशत प्रतिशत है. दूसरी ओर, भारत तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया है. उसका प्रतिशत 54.16 है. ऑस्ट्रेलिया पहले और श्रीलंका तीसरे सथान पर है.