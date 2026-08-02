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Women's Asia Cup 2026: एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम, लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगाने के बाद भी ये खिलाड़ी बाहर

India Women's Asia Cup 2026 Squad: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशिया कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली इस टीम में बड़े बदलावों के बजाय निरंतरता पर जोर दिया गया है. जानें पूरी टीम, शेड्यूल और खिलाड़ियों की अपडेट.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 02, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:20 PM IST
Women's Asia Cup 2026: एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम, लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगाने के बाद भी ये खिलाड़ी बाहर
Image Credit: भारतीय महिला क्रिकेट टीम. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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