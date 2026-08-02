Women's Asia Cup 2026: एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम, लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगाने के बाद भी ये खिलाड़ी बाहर

India Women's Asia Cup 2026 Squad: एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम को अंतिम रूप दे दिया गया है. हरमनप्रीत कौर इस टूर्नामेंट में 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगी. चयनकर्ताओं ने आगामी एशियाई खेलों के लिए चुनी गई टीम के मुख्य खिलाड़ियों को बरकरार रखा है और टीम में केवल एक बदलाव किया है. चयन का सबसे बड़ा चर्चा का विषय लॉर्ड्स टेस्ट में शानदार शतक लगाने के बावजूद यास्तिका भाटिया को टीम में शामिल न करना है. उनकी जगह चयनकर्ताओं ने एक बार फिर 18 वर्षीय जी कमलिनी पर भरोसा जताया है. वह टीम में दूसरे विकेटकीपर के रूप में अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रही हैं.
एशियाई खेलों की टीम से हुआ एकमात्र बदलाव श्रेयंका पाटिल की अनुपस्थिति है. वह टी20 विश्व कप के दौरान टखने के लिगामेंट की चोट के बाद अभी भी रिकवरी कर रही हैं. हालांकि, श्रेयंका को पहले घोषित एशियाई खेलों की टीम में रखा गया था, लेकिन उनकी भागीदारी अंतिम फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर है.
लेग-स्पिनिंग ऑलराउंडर प्रेमा रावत ने एशिया कप टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है. उन्होंने टी20 विश्व कप के दौरान श्रेयंका की जगह ली थी. प्रेमा रावत ने मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के ग्रुप-स्टेज मैच में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने दो गेंदों में नाबाद तीन रन बनाए और गेंदबाजी में 21 रन दिए थे.
एशिया कप 2026 के आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन टूर्नामेंट अगस्त के अंत और सितंबर के मध्य के बीच आयोजित होने की उम्मीद है. यह जापान में 17 से 22 सितंबर तक होने वाले एशियाई खेलों से पहले एक महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में काम करेगा.
इस बीच, भारत की कई वरिष्ठ खिलाड़ी वर्तमान में इंग्लैंड में 'द हंड्रेड' प्रतियोगिता में खेल रही हैं. उप-कप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्ज, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष राष्ट्रीय टीम से जुड़ने से पहले वहां अपनी फ्रेंचाइजी टीमों के लिए एक्शन में हैं.
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फूलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, एन श्री चरणी, नंदनी शर्मा.
रिजर्व खिलाड़ी: प्रतिका रावल, उमा छेत्री (विकेटकीपर), वैष्णवी शर्मा, सायली सतघरे, मिन्नू मणि.