विंडीज बल्लेबाजों ने किया परेशान, लेकिन भारत की जीत की राह आसान, 5वें दिन होगा सीरीज का फैसला

IND vs WI 4th Day Highlights: दिल्ली में खेले जा रहे भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है. भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि मुकाबला चौथे दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन फॉलोऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बना दिए, जिससे भारत को जीत के लिए 121 रन का टारगेट मिला. स्टंप्स तक भारत ने एक विकेट खोकर 63 रन बना लिए हैं. मैच के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 58 रन बनाने होंगे. केएल राहुल (25*) और साई सुदर्शन (30*) नाबाद हैं. यशस्वी जायसवाल 8 रन बनाकर आउट हुए. इस जीत के साथ ही भारत 2 मैचों की इस सीरीज में मेहमानों का क्लीन स्वीप कर देगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की यह पहली टेस्ट सीरीज जीत भी होगी.

होप-कैंपबेल ने जमाए शतक

वेस्टइंडीज को पहली पारी में 258 रन पर ढेर करने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये मुकाबला आखिरी दिन तक पहुंचेगा, लेकिन फॉलोऑन खेलते हुए शाई होप (115) और जॉन कैंपबेल (103) ने क्रीज पर खूंटा गाड़कर बैटिंग की और भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ाकर रख दिए. दोनों ने शतक ठोके और तीसरे विकेट के लिए 177 रन की पार्टनरशिप की और विंडीज पर पारी की हार का टाल दिया. कैंपबेल ने अपनी पारी में 12 चौके और तीन छक्के लगाए, जबकि होप की पारी 12 चौके और दो छक्कों वाली रही. जडेजा ने कैंपबेल को आउट कर इस जोड़ी को तोड़ा. कैंपबेल के जाने के बाद होप ने कप्तान रोस्टन चेज के साथ 59 रन की साझेदारी की और टीम को बढ़त दिलाई. होप को सिराज ने पवेलियन भेजा.

फिर आखिरी जोड़ी ने किया तंग

कैंपबेल-होप के आउट होने के बाद भारत के पास फिर मौका बना कि विंडीज की पारी को जल्दी निपटाकर मुकाबले जीत ले, लेकिन जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स की जोड़ी ने भारत को आखिरी विकेट के लिए तरसा दिया. 311 रन पर 9 बल्लेबाज आउट हो चुके थे. ग्रीव्स और सील्स ने आखिरी विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी की, जिससे वेस्टइंडीज भारत को 100 रन के पार का टारगेट देने में कामयाब हुई. इस पारी में भारत के सबसे सफल गेंदबाज कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने तीन-तीन विकेट चटकाए. मोहम्मद सिराज को दो और जडेजा-वॉशिंगटन सुंदर को एक-एक विकेट मिला.

जीत से 58 रन दूर भारत

भारत को मैच जीतने के लिए आखिरी दिन 58 रन चाहिए. यशस्वी जायसवाल के रूप में भारत को पहला झटका जल्दी लगा, जिसके बाद केएल राहुल और साई सुदर्शन ने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलते हुए स्टंप्स तक कोई नुकसान नहीं होने दिया. इससे पहले भारत ने यशस्वी (175) और गिल (129*) शतकों से पहली पारी 518/5 रन पर घोषित की थी. जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर समेटकर भारत ने उन्हें फॉलोऑन दिया. कुलदीप ने पंजा खोला था.