अपने ही देश में टीम इंडिया का बुरा हाल, टेस्ट में फिसड्डी साबित हो रहे टी20 के सितारे, भारत को विराट और अश्विन की जरूरत

जिस टीम इंडिया को अपने ही घर में टेस्ट सीरीज हराना किसी भी मेहमान टीम के लिए नामुमकिन जैसा होता था, अब वह पिछले एक साल में अपनी ही धरती पर दूसरी टेस्ट सीरीज हारने के करीब है. पिछले साल अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को उसी के घर में 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ उस सीरीज हार के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन को गुनहगार ठहराया गया. अगले 6 महीनों के अंदर ही इन तीनों ही दिग्गज खिलाड़ियों ने संन्यास का ऐलान कर दिया.

अपने ही देश में टीम इंडिया का बुरा हाल

रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद क्रिकेट के जानकारों ने माना कि भारतीय टीम में कई ऐसे युवा और टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, जो इन तीनों की कमी को पूरा कर देंगे. इस साल जुलाई-अगस्त में इंग्लैंड दौरे पर शुभमान गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अंग्रेजों के खिलाफ 2-2 से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई, तो फैंस को कुछ उम्मीद मिली. हालांकि इस साल नवंबर आते ही एक बार फिर टीम इंडिया ने पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की कड़वी यादों को ताजा कर दिया है.

भारत की युवा टीम की खुल गई पोल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की मौजूदा टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के युवा क्रिकेटर्स फ्लॉप साबित हो रहे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था. किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया इस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में तीन दिन के अंदर घुटने टेक देगी. भारतीय टीम को जीत के लिए महज 124 रन का टारगेट मिला था, लेकिन वह महज 93 रन ही बना सकी. साउथ अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट मैच को 30 रन से जीतकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली.

दूसरे टेस्ट में भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों का सरेंडर

भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच जीतकर भारत टेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबर कर लेगा, लेकिन इन सभी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया. साउथ अफ्रीका ने भारत के कमजोर बॉलिंग अटैक पर प्रहार करते हुए पहली पारी में 489 रन का प्रचंड टारगेट खड़ा कर दिया. इसके जवाब में अपनी पहली पारी में बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने खबर लिखे जाने तक 49 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 137 रन बना लिए हैं. केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण इस टेस्ट सीरीज से बाहर हैं.

टेस्ट में फिसड्डी साबित हो रहे टी20 के सितारे

भारतीय टेस्ट टीम पर अगर नजर डालें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में खेल रहे भारत के ज्यादातर बल्लेबाज वनडे और टी20 स्पेशलिस्ट हैं. केएल राहुल और रवींद्र जडेजा को छोड़ दिया जाए तो मौजूदा भारतीय बैटिंग लाइनअप में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है, जो पिच पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताकर अपनी पारी को संयम से आगे बढ़ाए. मौजूदा भारतीय बैटिंग लाइनअप में यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट को टी20 के अंदाज में खेलते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में यही रवैया टीम इंडिया पर भारी पड़ता नजर आ रहा है.

भारत को विराट और अश्विन की जरूरत

विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय टेस्ट टीम को उनकी कमी खल रही है. टीम इंडिया के पास मौजूदा समय में टेस्ट के मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली जैसा मजबूत बल्लेबाज नहीं है, जो उसे हर मुश्किल हालात से निकालने का काम करे. वहीं, गेंदबाजी में भी भारतीय टेस्ट टीम ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को मिस कर रही है. रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय टीम के मौजूदा स्पिनर कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अपनी पिचों पर भी विकेट निकालने के लिए जूझ रहे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को विकेट निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी. ऐसे में भारत को एक बार फिर से अपनी टेस्ट टीम में विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन की जरूरत है.