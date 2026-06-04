India Next T20I Captain: कप्तानी पर गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स में छिड़ी जंग, श्रेयस अय्यर के नाम पर क्यों मचा बवाल?

India Next T20I Captain: भारतीय क्रिकेट में मौजूदा समय में टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी को लेकर बहस छिड़ी हुई है. आईपीएल 2026 के समाप्त होने के बाद अब इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव का टीम से बाहर जाना लगभग तय हो गया है. उनके स्थान पर टीम को नया कप्तान मिल सकता है और इस रेस में कई दावेदार हैं.

सूर्यकुमार यादव की जगह नया टी20 कप्तान चुनने के मामले में भारतीय कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता एक राय नहीं रखते हैं. बीसीसीआई सूर्यकुमार यादव से आगे बढ़ने के लिए तैयार है और टीम को श्रेयस अय्यर के रूप में नया कप्तान मिल सकता है. अय्यर के अलावा संजू सैमसन, तिलक वर्मा और ईशान किशन भी दावेदार के रूप में सामने आए हैं.

क्यों खत्म हुआ सूर्यकुमार यादव का दौर?

सूर्यकुमार यादव इस समय बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और इस साल आईपीएल में भी रन बनाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा. इसी वजह से चयन समिति ने उन्हें कप्तानी से हटाने और आयरलैंड व इंग्लैंड के आगामी दौरों के लिए श्रेयस अय्यर को नया कप्तान नियुक्त करने का मन बना लिया है. सूर्या की कप्तानी पर संकट टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही मंडरा रहा था, लेकिन टूर्नामेंट को देखते हुए उनकी कुर्सी नहीं गई थी. अब सबकुछ बदल चुका है और उनकी कुर्सी जानी तय है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या तिलक और ईशान बन सकते हैं 'डार्क हॉर्स'?

इस रेस में ईशान किशन और तिलक वर्मा के नामों की भी चर्चा 'डार्क हॉर्स' के रूप में की जा रही है. बीसीसीआई एक ऐसा नया कप्तान चाहता है जो अगले दो T20 वर्ल्ड कप तक टीम की कमान संभाल सके और लंबे समय तक नेतृत्व कर सके.

कौन है गौतम गंभीर की पहली पसंद?

हालांकि गंभीर और चयनकर्ता सूर्या को कप्तानी से हटाने पर सहमत हैं, लेकिन विकल्प के तौर पर उनके पास अलग-अलग नाम हैं. रिपोर्टों के अनुसार, गंभीर की पहली पसंद संजू सैमसन हैं, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया थाय हालांकि, चयनकर्ता संजू सैमसन या ईशान किशन की लंबे समय तक निरंतरता को लेकर आश्वस्त नहीं हैं.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया को लगा सबसे बड़ा झटका, वनडे सीरीज से विराट कोहली बाहर, क्या है कारण?

श्रेयस अय्यर पर क्यों संशय में हैं कोच?

ऐसा भी कहा जा रहा है कि गंभीर श्रेयस अय्यर की उम्मीदवारी से पूरी तरह सहमत नहीं हैं. इन दोनों ने कोलकाता नाइटराइडर्स की 2024 आईपीएल जीत के दौरान साथ काम किया था, जहां श्रेयस कप्तान थे और गंभीर मेंटर थे. उस सीजन में श्रेयस के उस बयान ने विवाद पैदा कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पर्याप्त पहचान नहीं मिली. उनके इस कमेंट पर अब भी चयनकर्ताओं और गंभीर के बीच चर्चा हो रही है.

ये भी पढ़ें: सचिन और लारा भी नहीं बना पाए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रूट इतिहास रचने से 75 रन दूर

कब होगा कप्तानी का आधिकारिक ऐलान?

भारत के नए T20I कप्तान के नाम का आधिकारिक फैसला 26 जून को आयरलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले दो मैचों की सीरीज से पहले होने की उम्मीद है. जल्द ही बीसीसीआई इस पर अपनी अंतिम मुहर लगा सकती है.