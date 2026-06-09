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अब टीम इंडिया कब खेलेगी टेस्ट मैच? अफगानिस्तान के बाद इस देश से होगी टक्कर, नोट कर लें शेड्यूल

Indian Cricket Team Schedule: भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को पारी और 300 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. जानिए टीम इंडिया का अगला टेस्ट शेड्यूल, जिसमें श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी) के खिलाफ होने वाली सीरीज की पूरी जानकारी शामिल है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 09, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:18 AM IST
अब टीम इंडिया कब खेलेगी टेस्ट मैच? अफगानिस्तान के बाद इस देश से होगी टक्कर, नोट कर लें शेड्यूल
Image Credit: भारतीय क्रिकेट टीम का फ्यूचर टेस्ट शेड्यूल

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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