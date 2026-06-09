अब टीम इंडिया कब खेलेगी टेस्ट मैच? अफगानिस्तान के बाद इस देश से होगी टक्कर, नोट कर लें शेड्यूल

Indian Cricket Team Schedule: भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में शानदार जीत हासिल की हैं. दोनों टीमें 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने थीं. इस मैच में टीम इंडिया ने खेल पर पूरी तरह कब्जा जमाते हुए एक पारी और 300 रनों से जीत दर्ज की. अफगानिस्तान के खिलाफ यह मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं था. अब WTC के मौजूदा चक्र में टेस्ट मैच खेलने उतरेगी और उसका मुकाबला श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से होगा.
भारत-अफगानिस्तान टेस्ट मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल मात्र 24 रन बनाकर आउट हो गए.हालांकि, केएल राहुल (100 रन) और साई सुदर्शन (81 रन) ने एक मजबूत साझेदारी कर टीम को संभाला. शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने 126 रनों की पारी खेली, जबकि ऋषभ पंत ने भी 81 रनों का योगदान दिया. वॉशिंगटन सुंदर ने भी 68 गेंदों में 52 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे भारत ने पहली पारी घोषित करने से पहले 564 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.
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भारतीय गेंदबाजी के आगे ढेर अफगानिस्तान
जवाब में उतरी अफगानिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने पूरी तरह लाचार नजर आई. मेहमान टीम के लिए रहमत शाह 135 गेंदों में 60 रन बनाकर सर्वोच्च स्कोरर रहे. भारत की ओर से डेब्यू कर रहे मानव सुथार सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने पहली पारी में 6 विकेट अपने नाम किए। प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन और वॉशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया. पहली पारी में अफगानिस्तान को महज 152 रनों पर समेटने के बाद भारत ने उन्हें 412 रनों की बढ़त के साथ फॉलो-ऑन दिया.
Setting a new benchmark
Marking our return to Test cricket with our biggest ever innings victory
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दूसरी पारी में सेदीकुल्लाह अटल ने 42 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय स्पिन के आगे टिक नहीं सके. कुलदीप यादव ने 4 और वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लेकर अफगानिस्तान की पारी को सिर्फ 112 रनों पर समेट दिया. भारत ने मात्र 35.5 ओवरों में ही मेहमानों को आउट कर पारी और 300 रनों की बड़ी जीत हासिल की. यह टेस्ट इतिहास में पारी के अंतर से भारत की सबसे बड़ी जीत है.
अफगानिस्तान सीरीज के बाद भारत का अगला टेस्ट मिशन श्रीलंका के खिलाफ शुरू होगा. इसके बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगी. इसका पूरा शेड्यूल नीचे है...
पहला टेस्ट: 15 अगस्त से (संभावित तारीख), श्रीलंका
दूसरा टेस्ट: अगस्त के अंत में, श्रीलंका
पहला टेस्ट: 19–23 नवंबर 2026, बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन
दूसरा टेस्ट: 27 नवंबर–1 दिसंबर 2026, हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च
पहला टेस्ट: 21–25 जनवरी 2027, वीसीए स्टेडियम, नागपुर
दूसरा टेस्ट: 29 जनवरी–2 फरवरी 2027, एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
तीसरा टेस्ट: 11–15 फरवरी 2027, एसीए स्टेडियम, गुवाहाटी
चौथा टेस्ट: 19–23 फरवरी 2027, जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची
पांचवां टेस्ट: 27 फरवरी–3 मार्च 2027, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद