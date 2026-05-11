ICC रैंकिंग में भारत का 'राज', शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने दुनिया को झुकाया, पाकिस्तान की हालत खराब

Indian Cricket Team ICC Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) द्वारा जारी सालाना अपडेट के बाद भारतीय टीम ने अपनी रेटिंग में मामूली गिरावट के बावजूद आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है. शुभमन गिल के नेतृत्व वाली यह टीम वर्तमान में 118 अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर है. भारत ने पिछले अपडेट की तुलना में एक रेटिंग अंक गंवाया है, लेकिन वह अभी भी दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड से पांच अंकों की सुरक्षित बढ़त बनाए हुए है.

रैंकिंग का यह अपडेट ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है जब टीमें 2027 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की अपनी तैयारियों को तेज कर रही हैं. आईसीसी के आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत शिखर पर बना हुआ है. न्यूजीलैंड 113 अंकों के साथ दूसरे और मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है.

दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा

इस अपडेट में सबसे बड़ा उलटफेर टॉप-5 में देखने को मिला है. दक्षिण अफ्रीका (102 अंक) ने पाकिस्तान (98 अंक) को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल कर लिया है. पाकिस्तान की हालत नाजुक हो गई है. रैंकिंग के अन्य हिस्सों में श्रीलंका, अफगानिस्तान और इंग्लैंड ने टॉप-8 में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जबकि बांग्लादेश नौवें और वेस्टइंडीज दसवें स्थान पर है. आईसीसी ने बताया कि इस गणना में मई 2025 के बाद के मैचों को 100% वेटेज और पिछले दो वर्षों के प्रदर्शन को 50% वेटेज दिया गया है.

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2027 वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफिकेशन का रास्ता क्या?

ताजा वनडे रैंकिंग ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफिकेशन की दौड़ को और भी रोमांचक बना दिया है. नियमों के मुताबिक, 31 मार्च 2027 तक रैंकिंग की टॉप-8 टीमें सीधे टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करेंगी. मेजबान के तौर पर दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को पहले ही जगह मिल चुकी है. यदि दक्षिण अफ्रीका टॉप-8 में बनी रहती है, तो नौवें स्थान पर रहने वाली टीम को भी सीधे प्रवेश का मौका मिल सकता है.

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किन छोटी टीमों ने रैंकिंग में सुधार किया है?

रैंकिंग की निचली श्रेणियों में भी काफी हलचल देखी गई है. आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को पीछे छोड़कर 11वां स्थान हासिल किया है, जबकि अमेरिका (USA) स्कॉटलैंड को पछाड़कर 13वें पायदान पर पहुंच गया है. इसके अलावा यूएई (UAE) ने भी अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए कनाडा को पीछे छोड़ दिया और 19वां स्थान प्राप्त किया है.