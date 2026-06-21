इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम का ऐलान हो गया है. टीम इंडिया को 14 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड की धरती पर अंग्रेज टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 14 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. दूसरा वनडे मैच 16 जुलाई को शाम 5:30 बजे (IST) कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. तीसरा वनडे मैच 19 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा.
इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भारत की टीम में नहीं चुना गया है. वनडे सीरीज के लिए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को चुना गया है, लेकिन उन्हें पहले फिटनेस टेस्ट देना होगा. विराट कोहली की फिटनेस जांच BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में होगी. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या क्वाड्रिसेप्स इंजरी (जांघ की मांसपेशी में चोट) के कारण इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए हैं. IPL 2026 में बाएं पैर में चोट लगने के बाद वरुण चक्रवर्ती BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में अपने रिहैब के आखिरी दौर में हैं. वरुण चक्रवर्ती को आयरलैंड के खिलाफ T20I सीरीज से बाहर कर दिया गया है.
भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की लगभग 3 साल बाद भारत की वनडे टीम में वापसी हुई है. जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच वर्ल्ड कप 2023 के दौरान खेला था. विराट कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट से तेजी से ठीक हो रहे हैं. लंदन में BCCI की मेडिकल टीम ने उनकी जांच की और उन्हें रिहैबिलिटेशन के शुरुआती चरण को जारी रखने के लिए एक प्रोग्राम दिया है. वह दोबारा जांच, आगे की प्लानिंग और मंजूरी के लिए 22 जून 2026 को CoE में रिपोर्ट करेंगे. इंग्लैंड दौरे के लिए 15 खिलाड़ियों वाली वनडे टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली है. अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने मौकों का भरपूर फायदा उठाया था. यशस्वी जायसवाल ने शनिवार (20 जून) को चेन्नई में ODI सीरीज के तीसरे मैच में शतक लगाया था.
इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अक्षर पटेल को भारतीय टीम में जगह दी गई है. नीतीश कुमार रेड्डी को भी 15 सदस्यीय टीम में रखा गया है. तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में सौंपी गई है. वहीं, उनका साथ प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह देते हुए नजर आएंगे. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले गुरनूर बरार को भी टीम में शामिल किया गया है. स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को टीम में रखा गया है.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.