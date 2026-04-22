भारत का इकलौता बल्लेबाज... जिसे ODI में दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाया Zero पर आउट

टीम इंडिया का एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसे ODI में दुनिया का कोई भी गेंदबाज Zero पर आउट नहीं कर पाया है. इस बल्लेबाज ने भारत के लिए कई सालों तक क्रिकेट खेला, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीती, लेकिन वो ODI में कभी भी जीरो पर आउट नहीं हुए. यह बल्लेबाज टीम इंडिया की जान माना जाता था. इंटरनेशनल क्रिकेट में इस बल्लेबाज ने भारत के लिए 2489 रन बनाए थे, इसके अलावा गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी निकाले थे. आइए एक नजर डालते हैं, भारत के इस धुरंधर बल्लेबाज पर-

कौन है भारत का ये बल्लेबाज?

ये बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज क्रिकेटर यशपाल शर्मा हैं. यशपाल शर्मा ने 42 वनडे मैचों में 883 रन बनाए के साथ 4 अर्धशतक बनाए हैं. वनडे में उनका हाईएस्ट स्कोर 89 रन है. भारत का यह बल्लेबाज भी ODI में कभी ZERO पर आउट नहीं हुआ है. ये हैरानी की बात है, क्योंकि जिस वक्त यशपाल शर्मा खेला करते थे, उस वक्त वेस्टइंडीज की टीम बहुत घातक हुआ करती थी और उनके गेंदबाज बेहद खतरनाक थे. आज ये बल्लेबाज इस दुनिया में नहीं है. साल 2021 में यशपाल शर्मा का निधन हो गया था.

वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीती

भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 1983 में जब अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, तब यशपाल शर्मा टीम इंडिया का हिस्सा थे. भारत ने उस समय की सबसे मजबूत टीम वेस्टइंडीज को हराकर क्रिकेट की यह महाप्रतियोगिता जीती थी. यशपाल शर्मा का जन्म 11 अगस्त 1954 को लुधियाना, पंजाब में हुआ था. यशपाल शर्मा को बचपन से ही क्रिकेट से लगाव था. वह बेहद प्रतिभावान बल्लेबाज थे. घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था.

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इंटरनेशनल डेब्यू में दिलीप कुमार का बड़ा हाथ

यशपाल ने अपने इंटरनेशनल डेब्यू से जुड़ा एक बेहद मजेदार किस्सा एक इंटरव्यू में सुनाया था. उन्होंने कहा था कि एक बार जब वह पंजाब की तरफ से रणजी मैच खेल रहे थे तो उसे देखने के लिए मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार आए थे. अभिनेता को यशपाल की बल्लेबाजी अच्छी लगी थी और फिर उन्होंने बीसीसीआई के अधिकारियों के साथ उनका जिक्र किया था. यशपाल शर्मा ने कहा था कि उनके इंटरनेशनल डेब्यू में इस घटना का बेहद अहम रोल रहा था.

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया

24 साल की उम्र में यशपाल शर्मा ने 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था. वहीं, 1979 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था. 1979 से लेकर 1985 के बीच में यशपाल शर्मा ने 37 टेस्ट और 42 वनडे खेले. टेस्ट में 2 शतक और 9 अर्धशतक की मदद से 1,606 और वनडे में 4 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 883 रन बनाए. भारत को 1983 का वर्ल्ड कप जिताने में यशपाल शर्मा की अहम भूमिका रही थी. वह टीम की तरफ से दूसरे बेस्ट स्कोरर थे. 8 मैचों में उन्होंने 240 रन बनाए थे. उनके वनडे करियर के कुल 4 में से 2 अर्धशतक 1983 वर्ल्ड कप में आए थे.

सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 61 रन की यादगार पारी खेली

यशपाल शर्मा ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 61 रन की यादगार पारी खेली थी. इसके अलावा वेस्टइंडीज के खिलाफ लीग मैच में 89 रन की पारी खेली, जो वनडे फॉर्मेट में उनका सर्वाधिक स्कोर रहा. यशपाल शर्मा अपने वनडे करियर में कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए. संन्यास के बाद वह कोच, चयनकर्ता और कमेंटेटर के रूप में सक्रिय रहे. 13 जुलाई 2021 को यशपाल शर्मा का नई दिल्ली में निधन हो गया.