Advertisement
trendingNow12978251
Hindi Newsक्रिकेट

भारत या ऑस्ट्रेलिया... वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हुई बारिश तो कौन खेलेगा फाइनल? ये है ICC का नियम

India vs Australia Womens World Cup Semifinal: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. टूर्नामेंट में कुल 3 मुकाबले बाकी हैं. दो सेमीफाइनल और फाइनल का रोमांच बाकी है. टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका के बीच होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 28, 2025, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत या ऑस्ट्रेलिया... वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हुई बारिश तो कौन खेलेगा फाइनल? ये है ICC का नियम

India vs Australia Womens World Cup Semifinal: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. टूर्नामेंट में कुल 3 मुकाबले बाकी हैं. दो सेमीफाइनल और फाइनल का रोमांच बाकी है. टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका के बीच होगा. इसके बाद 30 तारीख को नवी मुंबई में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने मेजबान भारत उतरेगा. दूसरे सेमीफाइनल पर बारिश का साया भी है. इसने दोनों टीमों की चिंताओं को बढ़ा दिया है.

आईसीसी की ये है प्लानिंग

भारी बारिश की भविष्यवाणियों के बीच, प्रशंसक और टीमें दोनों चिंतित हैं कि अगर बारिश ने खेल बिगाड़ दिया तो क्या होगा? अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए नियम बनाए हैं. दोनों सेमीफाइनलों और फाइनल के लिए एक-एक रिजर्व डे रखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिजर्व डे के नियम

ICC नियमों के अनुसार, मैच को निर्धारित दिन पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, भले ही इसके लिए ओवरों की संख्या कम करनी पड़े. मैच वहीं से शुरू होगा जहां रुका था. अगर बारिश से खेल बाधित होता है और मैच उसी दिन फिर से शुरू नहीं हो पाता है, तो यह अगले दिन यानी रिजर्व डे पर ठीक उसी जगह से जारी होगा, जहां यह रुका था.

ये भी पढ़ें: बड़ा खुलासा: ड्रेसिंग रूम में अचानक गिर गए थे श्रेयस अय्यर, खतरे में थी जान, BCCI मेडिकल टीम ने फिर...

अगर दोनों दिन बारिश हो जाए तो क्या होगा?

अगर रिजर्व डे पर भी खेल संभव नहीं हो पाता है, तो टीमों की प्रगति का फैसला ग्रुप चरण की पॉइंट्स तालिका में उनकी रैंकिंग के आधार पर होगा. अगर दोनों सेमीफाइनल बारिश की भेंट चढ़ जाते हैं, तो ग्रुप चरण में शीर्ष दो टीमें यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फाइनल में पहुंच जाएंगी. अगर फाइनल मैच भी दोनों दिनों (निर्धारित दिन और आरक्षित दिन) में रद्द हो जाता है, तो ट्रॉफी दोनों फाइनलिस्ट टीमों के बीच शेयर किया जाएगा. इस तरह अगर भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच रद्द हुआ तो कंगारू टीम आगे बढ़ जाएगी. वह अंक तालिका में शीर्ष पर रही थी. वहीं, टीम इंडिया ने चौथे स्थान पर लीग राउंड को समाप्त किया था.

ये भी पढ़ें: हर्षित राणा ने जीत लिया रोहित शर्मा का दिल! हिटमैन ने बांधे तारीफों के पुल, आलोचकों को लगेगी मिर्ची

मुंबई के मौसम का पूर्वानुमान

बीबीसी वेदर के अनुसार, निर्धारित समय दोपहर 3:00 बजे खेल शुरू होने के बाद बारिश की प्रबल संभावना है और शाम तक बारिश होने की संभावना 40-70% है. अच्छी खबर यह है कि इस मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है, जो शुक्रवार (31 अक्टूबर) को होगा. हालांकि, उस दिन का पूर्वानुमान और भी भयावह है. शुक्रवार को मैच की शुरुआत में बारिश की प्रबल संभावना है, जिसकी संभावना 70% तक है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs Australia

Trending news

शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
shashi tharoor news
शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?