T20 वर्ल्ड कप 2026 को छोड़िए... 2028 के लिए अभी ही तय हो गईं 12 टीमें, देख लें पूरी लिस्ट

T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. ग्रुप राउंड के मुकाबले लगभग समाप्त हो चुके हैं और अब फैंस को सुपर-8 का रोमांच देखने को मिलेगा. भारत-श्रीलंका की मेजबानी में कुछ टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है तो कुछ को हार का सामना करना पड़ा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 20, 2026, 06:39 AM IST
T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. ग्रुप राउंड के मुकाबले लगभग समाप्त हो चुके हैं और अब फैंस को सुपर-8 का रोमांच देखने को मिलेगा. भारत-श्रीलंका की मेजबानी में कुछ टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है तो कुछ को हार का सामना करना पड़ा है. जिम्बाब्वे ने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और ओमान के ग्रुप में पहला स्थान हासिल करके सबको चौंका दिया. वहीं, 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पहले ही राउंड में बाहर होना पड़ा.

पाकिस्तान ने मारी एंट्री

नामीबिया के खिलाफ अपनी जीत के साथ पाकिस्तान ने सुपर-8 में अपना स्थान पक्का कर लिया. इसके साथ ही उसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी सीधे क्वालिफाई कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में नहीं पहुंचने के बावजूद 2028 में मेजबान होने के नाते सीधे क्वालिफाई कर चुकी है. न्यूजीलैंड को भी इसी आधार पर एंट्री मिली है.

रैंकिंग का भी असर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में पहुंचने वाली टीमें और ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड को मिलाकर क्वालिफाई करने वाली टीमों की संख्या नौ हो गई. 9 मार्च 2026 (वर्ल्ड कप फाइनल के अगले दिन) तक आईसीसी मेंस टी20 टीम रैंकिंग के अनुसार, अगली तीन सबसे ऊंची रैंक वाली टीमें भी 2028 संस्करण के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगी. 

आईसीसी ने क्या बताया?

आईसीसी ने बताया, "बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड उन जगहों को पक्का करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कट-ऑफ डेट से पहले कोई भी आने वाला इंटरनेशनल मैच शेड्यूल नहीं है जिससे उनकी रैंकिंग बदल सके.'' इसका मतलब है कि 12 फुल मेंबर्स ही अगले वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे. बाकी आठ स्लॉट रीजनल क्वालिफिकेशन के जरिए टीमों द्वारा भरे जाएंगे. यह बताना जरूरी है कि चूंकि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, इसलिए दो अफ्रीकन एसोसिएट नेशंस अगले एडिशन में जगह बनाएंगे. दूसरी ओर, पूरे अमेरिका जोन से सिर्फ एक टीम क्वालिफाई करेगी, बशर्ते रीजनल क्वालिफाइंग स्पॉट की संख्या इस साल जितनी ही रहे.

2028 मेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए मेजबान के तौर पर क्वालिफाई करने वाली टीमें- 
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड.

2026 टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 से क्वालिफाई करने वाली टीमें-
इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे.

आईसीसी मेंस टी20 टीम रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई करने वाली टीमें-
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड.

