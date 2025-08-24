अय्यर कप्तान, KL राहुल को भी जगह... भारत के पूर्व ओपनर ने चुनी एशिया कप से बाहर खिलाड़ियों की Playing-11
Advertisement
trendingNow12894139
Hindi Newsक्रिकेट

अय्यर कप्तान, KL राहुल को भी जगह... भारत के पूर्व ओपनर ने चुनी एशिया कप से बाहर खिलाड़ियों की Playing-11

एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. सूर्यकुमार यादव 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत की कमान संभालते दिखेंगे, जबकि शुभमन गिल ने टी20 टीम में बतौर उपकप्तान वापसी की है. एशिया कप की इस टीम में कई डिजर्विंग खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली, जिसने हर किसी को चौंकाया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 24, 2025, 04:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अय्यर कप्तान, KL राहुल को भी जगह... भारत के पूर्व ओपनर ने चुनी एशिया कप से बाहर खिलाड़ियों की Playing-11

एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. सूर्यकुमार यादव 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत की कमान संभालते दिखेंगे, जबकि शुभमन गिल ने टी20 टीम में बतौर उपकप्तान वापसी की है. एशिया कप की इस टीम में कई डिजर्विंग खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली, जिसने हर किसी को चौंकाया. खासकर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे श्रेयर अय्यर, जिन्हें एशिया कप के लिए टीम में जगह न मिलने पर कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भी सवाल खड़े किए. अब एक पूर्व भारतीय ओपनर ने एशिया कप के लिए टीम में जगह न बना वाले खिलाड़ियों की एक अपनी प्लेइंग-11 चुनी है, जिसमें अय्यर को कप्तान बनाया है.

अय्यर कप्तान, इन खिलाड़ियों को बनाया ओपनर

भारतीय टीम के एशिया कप के लिए चुने जाने के कुछ दिनों बाद पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने उन खिलाड़ियों की एक प्लेइंग XI चुनी है, जिन्हें टीम में जगह नहीं मिली है. उन्होंने इस टीम का कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया है. श्रेयस 2023 से टी20 टीम से बाहर हैं और वापसी के दावेदार थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला. आकाश चोपड़ा की इस टीम में सलामी बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को चुना गया है. यशस्वी को मौजूदा टीम में कई ओपनर होने की वजह से बाहर रखा गया है. उनकी जगह अभिषेक शर्मा को मौका मिला है, जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जायसवाल-अय्यर को लेकर अगरकर ने ये कहा था

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा था, 'यशस्वी जायसवाल के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है. अभिषेक ने अच्छा प्रदर्शन किया है और वह एक गेंदबाजी विकल्प भी देते हैं, इसलिए दोनों में से किसी एक को बाहर बैठना था. श्रेयस अय्यर की बात करें तो उनकी कोई गलती नहीं है. उन्हें अपने मौके का इंतजार करना होगा.'

ये भी पढ़ें: 'किसे पता बंद दरवाजों के पीछे क्या...', अय्यर की अनदेखी पर डिविलियर्स का ऐसा बयान, तारीफों के भी बांधे पुल

केएल राहुल को भी जगह

ऋतुराज गायकवाड़, जो पहले भारत के टी20I कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने 23 टी20 और 6 वनडे खेले हैं. फिलहाल वह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. इस टीम में तीसरे नंबर पर केएल राहुल को रखा गया है. वह 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम से बाहर हैं. चोपड़ा की इस टीम में ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी भी शामिल हैं. पंत पैर में फ्रैक्चर के कारण बाहर हैं, जबकि नीतीश घुटने की चोट के कारण इंग्लैंड दौरे से वापस लौट आए थे. इस टीम में क्रुणाल पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर दो स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जबकि रवि बिश्नोई मुख्य स्पिनर हैं. तेज गेंदबाजों के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को चुना गया है.

आकाश चोपड़ा की नहीं चुने गए खिलाड़ियों की प्लेइंग XI

श्रेयस अय्यर (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, क्रुणाल पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, रवि बिश्नोई.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025Team India

Trending news

बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
;