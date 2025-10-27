8 खिलाड़ी OUT, बुमराह IN... टी20 में पूरी तरह बदल जाएगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी होगी प्लेइंग-11!

India Predicted Playing 11 Against Australia 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज समाप्त हो चुकी है और अब क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मट की बारी है. दोनों देशों के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज 29 अक्टूबर को शुरू होने वाली है. शुरुआती 2 मैचों में हार के बाद वनडे में टीम इंडिया ने आखिरी मुकाबला जीता और फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया. दिग्गज रोहित शर्मा के शतक और विराट कोहली के अर्धशतक ने माहौल बना दिया. ऐसा लगा ही नहीं कि भारतीय टीम सीरीज हार चुकी है. उस जबरदस्त मैच के बाद अब 20 ओवरों के क्रिकेट में दोनों देशों के स्टार खिलाड़ी भिड़ेंगे.

एशिया कप के बाद अब होगी असली परीक्षा

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम टी20 सीरीज को अपने नाम करने उतरेगी. एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम पहली बार इस फॉर्मेट में उतरेगी. सूर्या की सेना ने उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को तीन बार हराने के साथ-साथ लगातार 7 मैच जीते थे. जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए अब टीम इंडिया कंगारुओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करना चाहेगी. आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए यह भारत के लिए कड़ी परीक्षा होने वाली है. इन 5 टी20 मैचों में असली टेस्ट होने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 सीरीज में नहीं होंगे ये 8 खिलाड़ी

वनडे टीम में शामिल 8 खिलाड़ी टी20 दल में नहीं होंगे. रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल टी20 दल का हिस्सा नहीं हैं. इनमें से रोहित और विराट ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. बाकी 6 प्लेयर्स की जगह नहीं बन पाई. टी20 सीरीज के लिए चुने गए 16 खिलाड़ियों में अब मैच के लिए 11 प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे.

ये भी पढ़ें: ​1110 मैच और 4204 विकेट... 95 साल से नहीं टूटा ये नामुमकिन जैसा रिकॉर्ड! शेन वॉर्न-मुरलीधरन भी रह गए पीछे

पहले टी20 में किन खिलाड़ियों को मिलेगी जगह?

पहले टी20 में ओपनिंग के लिए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का चुना जाना लगभग तय है. उनके बाद सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और शिवम दुबे होंगे. विकेटकीपिंग में जितेश शर्मा के ऊपर एक बार फिर से संजू सैमसन को तरजीह दी जाएगी. वह एशिया कप में भारत के मुख्य विकेटकीपर बल्लेबाज थे. तेज गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा का चुना जाना तय है. स्पिनरों में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर में से अक्षर और वरुण को मौका दिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: IND vs AUS: टी20 टीम में भारत के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री, करता है कातिलाना बैटिंग, फील्डर बन जाते हैं दर्शक

पहले टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20- 29 अक्टूबर- कैनबरा

दूसरा टी20- 31 अक्टूबर- मेलबर्न

तीसरा टी20- 2 नवंबर- होबार्ट

चौथा टी20- 6 नवंबर- गोल्ड कोस्ट

पांचवां टी20- 8 नवंबर- ब्रिस्बेन

नोट: सभी मुकाबलों की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे होगी.