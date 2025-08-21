संजू सैमसन OUT...शुभमन गिल-अभिषेक शर्मा ओपनर, एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11!

India Predicted Playing 11 Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और चयनकर्ताओं ने कई चौंकाने वाले फैसले किए हैं. आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जीतने वाले तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को जगह नहीं मिली. उनके अलावा पिछले कुछ सालों में रनों का अंबार लगाने वाले श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को भी मौका नहीं मिला. यहां तक कि शुभमन गिल को चुनकर संजू सैमसन को भी मुश्किलों में डाल दिया गया है. गिल को उपकप्तान बनाया गया है और उनका ओपनिंग करना तय है. ऐसे में सैमसन को या तो मध्यक्रम में खेलना होगा या प्लेइंग-11 से बाहर बैठना पड़ेगा.

प्लेइंग-11 को लेकर बढ़ी टेंशन

इस साल एशिया कप टी20 फॉर्मेट में 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा. टीम में गिल की 12 महीने बाद वापसी हुई है और उनके साथ जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव भी टीम में शामिल हैं. इन तीनों ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ियों के आने से प्लेइंग इलेवन में जगह के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है. ऐसे में हम टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग-11 के बारे में आपको यहां बता रहे हैं.

शीर्ष क्रम में गिल, शर्मा और वर्मा

टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी हुई है और उन्हें उप-कप्तान भी बनाया गया है. वह एशिया कप में ओपनर के तौर पर उतरने के लिए तैयार हैं. दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अब तक 17 मैचों में 535 रन बनाए हैं. उनके बाद दुनिया के नंबर 2 टी20 बल्लेबाज तिलक वर्मा तीसरे स्थान पर उतरेंगे. तिलक ने 25 मैचों में 749 रन बनाकर तीसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की कर ली है.

मध्य क्रम में कौन-कौन?

टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 83 मैचों में 2598 रन बनाए हैं और वह मध्य क्रम को मजबूती देंगे. उनके बाद पूर्व उपकप्तान अक्षर पटेल का नंबर आएगा. 71 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अक्षर ने 535 रन बनाए हैं और 71 विकेट भी लिए हैं. सूर्या और अक्षर के बाद हार्दिक पांड्या की बारी आएगी. 114 मैचों में 1812 रन और 94 विकेट के साथ हार्दिक पांड्या टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं.

सैमसन की जगह जितेश

आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद जितेश शर्मा की वापसी हुई है. वह विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और एक फिनिशर की भूमिका में दिख सकते हैं. जितेश को सैमसन के ऊपर तरजीह दी जा सकती है. सैमसन अगर ओपनिंग नहीं करते हैं तो मध्य क्रम में उनका खेलना मुश्किल होगा. उन्हें ओपनिंग में अपनी बारी का इंतजार करना होगा.

गेंदबाजी आक्रमण में होंगे ये स्टार

गेंदबाजी विभाग की बात करें तो 40 टी20 मैचों में 69 विकेट ले चुके कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है. यूएई में पिच से स्पिनरों को काफी मदद मिलती है. चैंपियंस ट्रॉफी में ये देखने को मिला था. टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अर्शदीप की भी जगह पक्की मानी जा रही है. उन्होंने 63 मैचों में 99 विकेट लिए हैं. अनुभवी बुमराह की वापसी से गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती मिलेगी. वह तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे. 11वें प्लेयर के तौर पर 18 मैचों में 33 विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती का सेलेक्शन हो सकता है.

एशिया कप में टीम इंडिया संभावित प्लेइंग-11

शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.