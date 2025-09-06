सैमसन-कुलदीप की जगह सेफ... इन 4 खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, 5-4-2 के कॉम्बिनेशन के साथ एशिया कप में उतरेगी टीम इंडिया!

टीम इंडिया ने दुबई पहुंचकर एशिया कप के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. भारत का पहला मुकाबल 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है. हर किसी के मन में ये सवाल है कि भारत किस प्लेइंग-11 के साथ इस टूर्नामेंट में खेलने वाली है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने इस टूर्नामेंट के लिए भारत की मजबूत प्लेइंग-11 चुनी है.
टीम इंडिया ने दुबई पहुंचकर एशिया कप के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. भारत का पहला मुकाबल 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है. हर किसी के मन में ये सवाल है कि भारत किस प्लेइंग-11 के साथ इस टूर्नामेंट में खेलने वाली है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने इस टूर्नामेंट के लिए भारत की मजबूत प्लेइंग-11 चुनी है. उनके मुताबिक, टीम इंडिया की प्लानिंग 5 बल्लेबाज, चार गेंदबाज और दो ऑलराउंडर के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने की हो सकती है. इसके अलावा इरफान ने ओपनिंग जोड़ी को लेकर भी अपनी राय रखी.
टीम इंडिया की तैयारियां शुरू
गौतम गंभीर की निगरानी में भारतीय टीम ने अभ्यास शुरू कर दिया है. फरवरी के बाद यह भारत की पहली टी20 सीरीज होगी. फिट सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने एशिया कप के लिए भारतीय टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किए और इंग्लैंड सीरीज में शामिल ज्यादातर खिलाड़ियों को ही टीम में जगह दी. शुभमन गिल, जिन्होंने जुलाई 2024 के बाद से कोई टी20 मैच नहीं खेला है, उन्होंने उप-कप्तान के रूप में टी20 में वापसी की.
गिल-अभिषेक का ओपनिंग करना लगभग तय
गिल का सभी मैचों में बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलना लगभग तय है, जिसका मतलब है कि भारत के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव होगा. इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में फॉर्म से जूझने वाले संजू सैमसन को बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतारा जा सकता है. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, इरफान पठान ने एशिया कप के लिए भारत की सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन चुनी. उन्होंने अभिषेक शर्मा और गिल को दो सलामी बल्लेबाज़ों के रूप में चुना. सैमसन को उन्होंने मध्यक्रम में रखा. हालांकि, नियमित खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में सैमसन ने भारत के लिए पारी की शुरुआत कर सकते हैं.
इन चार खिलाड़ियों को बेंच पर बैठना पड़ सकता है
इरफान पठान के मुताबिक विस्फोटक बल्लेबाज और मैच फिनिशर रिंकू सिंह, युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा, विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा और ताबड़तोड़ छक्के लगाने वाले शिवम दुबे टूर्नामेंट में बेंच पर बैठे नजर आ सकते हैं. देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर प्लेइंग-11 को लेकर क्या फैसला लेते हैं.
एशिया कप के लिए इरफान पठान की चुनी भारतीय प्लेइंग-11
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.