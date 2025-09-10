आज यूएई के खिलाफ कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11? ये सुपरस्टार होंगे OUT, सूर्यकुमार यादव तोड़ देंगे दिल!

INDIA vs UAE Today Match: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत बुधवार (10 सितंबर) को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ करेगी. ग्रुप ए में यह पहला मैच होने वाला है. इससे पहले मंगलवार को अफगानिस्तान ने ओपनिंग मैच में हांककांग को हराकर ग्रुप बी में शानदार शुरुआत की. भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद पहली बार मैदान पर उतरेगी. वह मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद लिमिटेड ओवरों में पहली बार खेलेगी.

सैमसन ने मचाया था धमाल

यूएई के खिलाफ मैच से पहले सबकी नजर टीम इंडिया की प्लेइंग-11 पर है. शुभमन गिल की वापसी से संजू सैमसन का खेलना मुश्किल है. गिल टीम के उपकप्तान और ओपनर हैं. ऐसे में वह अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं. जितेश शर्मा फिनिशर होने के कारण विकेटकीपिंग में पहली पसंद बने हैं. सैमसन ने पिछले साल 3 शतक लगाकर धमाल मचा दिया था. अब देखना है कि उन्हें मौका मिल पाता है या नहीं. वहीं, कुलदीप यादव को भी लेकर संशय बरकरार है. कुलदीप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगातार बेंच पर ही बैठे रहे थे.

श्रीकांत ने चुनी प्लेइंग-11

1983 विश्व कप विजेता कृष्णामचारी श्रीकांत का मानना है कि संजू सैमसन यूएई में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाएंगे. श्रीकांत के मुताबिक, शुभमन गिल के टीम में शामिल होने से संजू सैमसन की जगह खतरे में आ गई है. गिल को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है, जिसका मतलब है कि उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में लगभग पक्की है. इसके अलावा इंग्लैंड सीरीज में संजू का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जबकि अभिषेक शर्मा ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है. इससे उन्हें टीम से बाहर करना मुश्किल है.

जितेश इन, कुलदीप आउट

अपने यूट्यूब चैनल पर क्रिस श्रीकांत ने बल्लेबाजी की शुरुआत के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को चुना है. उन्होंने विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा को चुना है, जो नंबर 8 पर उतरेंगे. श्रीकांत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव को भी शामिल नहीं किया है. उनका मानना है कि भारत एक अतिरिक्त ऑलराउंडर के साथ उतरेगा, जो उनके हिसाब से शिवम दुबे होंगे. हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर यह उनके हाथ में होता, तो वह प्लेइंग इलेवन में कुलदीप को जरूर शामिल करते.

कृष्णामचारी श्रीकांत द्वारा चुनी गई टीम इंडिया संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.