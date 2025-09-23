IND vs WI Test: कमबैक के बाद अब OUT! टीम इंडिया से बाहर होगा तिहरा शतकधारी, RCB स्टार की खुलेगी किस्मत

India Predicted Squad vs West indies: भारतीय क्रिकेट टीम अभी दुबई में एशिया कप में हिस्सा ले रही है. इस बड़े टूर्नामेंट के बाद टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. इसके लिए खिलाड़ियों का चयन 24 सितंबर को किया जा सकता है. सीरीज का पहला टेस्ट 2 से 6 अक्टूबर तक अहमदाबाद में होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा. टीम चयन को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है और कयासों का दौर जारी है.

चर्चा के केंद्र में करुण नायर

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर करुण नायर की टीम में वापसी पर बड़ा सवाल बना हुआ है. इंग्लैंड में उनके साधारण प्रदर्शन के बावजूद वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के लिए करुण नायर का चयन चर्चा का विषय हो सकता है. चयन समिति की बैठक बुधवार को हो सकती है, जो इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरे अनौपचारिक टेस्ट का दूसरा दिन होगा.

नायर की जगह लेने को तैयार 2 खिलाड़ी

प्लेइंग-11 में जगह के लिए करुण नायर के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी नीतीश रेड्डी हो सकते हैं, जो अब फिट हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ए टेस्ट के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया था. हालांकि, पहले मैच में नीतीश रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन दूसरे मैच में उनके खेलने की उम्मीद है. नीतीश रेड्डी के अलावा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल भी नायर की जगह लेने के लिए तैयार हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले मैच में 150 रनों की पारी खेली थी. पडिक्कल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलते हैं.

नायर को मिलेंगे और मौके?

करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में ओवल में एक महत्वपूर्ण अर्धशतक बनाया था. चार मैचों की लगभग सभी पारियों में अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रहे. हालांकि, उन्होंने जो प्रयास किया, उसके मुकाबले रनों की संख्या बहुत कम है. बाद में उन्हें उंगली में चोट लग गई और वह दिलीप ट्रॉफी नहीं खेल पाए और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए टीम का नाम आने के बाद ही उन्हें सीओई स्पोर्ट्स साइंस द्वारा खेलने के लिए फिट घोषित किया गया था. एक तरफ यह राय है कि इंग्लैंड सीरीज में कड़ी मेहनत करने के बाद करुण नायर एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मौके के हकदार हैं. सीरीज में एक शतक उनके करियर को बढ़ावा दे सकता है. हालांकि, दूसरा पक्ष मानता है कि चार टेस्ट काफी थे और अब चयनकर्ताओं के लिए आगे बढ़ने का समय है.

इन खिलाड़ियों की जगह पक्की

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल का चयन पक्का है. वहीं ऋषभ पंत के इस टेस्ट सीरीज के लिए फिट न होने के कारण ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग करेंगे. हालांकि, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि भारत घरेलू धरती पर एक अतिरिक्त बल्लेबाज या नितीश रेड्डी जैसे बल्लेबाजी ऑलराउंडर को खिलाता है या नहीं, क्योंकि मुख्य कोच गौतम गंभीर ऑलराउंडर्स को पसंद करते हैं. अगर सभी फिट होते हैं, तो तीन विशेषज्ञ स्पिनर रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर होंगे. तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज कमान संभालेंगे. जसप्रीत बुमराह को कम से कम पहले मैच के लिए आराम दिए जाने की संभावना है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय की संभावित टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश रेड्डी और एन जगदीशन.