Advertisement
trendingNow12973282
Hindi Newsक्रिकेट

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगा भारत? जिस टीम से हारे, अब उसी से होगी टक्कर, पॉइंट्स टेबल का गजब गणित

ICC Womens World Cup Table: भारत ने गुरुवार (23 अक्टूबर) को नवी मुंबई में महिला विश्व कप 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की. टूर्नामेंट में पहले लगातार तीन मैच हारने के बावजूद 53 रनों की इस जीत ने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया. इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है .

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगा भारत? जिस टीम से हारे, अब उसी से होगी टक्कर, पॉइंट्स टेबल का गजब गणित

Women's World Cup 2025 Points Table: भारत ने गुरुवार (23 अक्टूबर) को नवी मुंबई में महिला विश्व कप 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की. टूर्नामेंट में पहले लगातार तीन मैच हारने के बावजूद 53 रनों की इस जीत ने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया. इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है और उसने अंतिम-4 में अपनी जगह पक्की कर ली. अब उसके अंतिम लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के नतीजा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

ऐसा रहा भारत का अभियान

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जीत के साथ की, लेकिन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ करीबी हार का सामना करना पड़ा. अब संयोग की बात है टीम इंडिया अगर खिताब जीतना है तो इन्हीं में से किसी दो टीम के खिलाफ उलटफेर करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मंधाना-प्रतिका की शतकों से जीता भारत

न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो के मैच में ओपनर स्मृति मंधाना (122) और प्रतीका रावल (109) के शतकों के साथ-साथ जेमिमा रोड्रिग्स के नाबाद अर्धशतक की बदौलत भारत ने बारिश से बाधित मैच में 49 ओवर में 340/3 का स्कोर बनाया. 44 ओवर में 325 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड 271/8 रन ही बना सका. तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौड़ ने दो-दो विकेट लिए, जबकि चारों स्पिनरों ने एक-एक विकेट लिया.

ये भी पढ़ें: 'कुछ घंटे भी देरी की होती तो...', जानलेवा बीमारी से जूझने वाले एशिया कप हीरो का बड़ा खुलासा, MI-जय शाह ने बचाई जान

पॉइंट्स टेबल में कौन कहां?

गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम थी. वह अब तक टूर्नामेंट में एकमात्र अजेय टीम भी है. एलिसा हीली की टीम छह मैचों में 11 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है. साउथ अफ्रीका क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई, जिसके पास अभी एक मैच बाकी है और उसके 10 अंक हैं. इस बीच, चार बार की विजेता इंग्लैंड भारत पर मामूली जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई. अब भारत ने इन तीनों को जॉइन कर लिया है. टीम इंडिया के 6 मैचों में 6 अंक हैं. न्यूजीलैंड (4 अंक) पांचवें, श्रीलंका (4 अंक) छठे, बांग्लादेश (2 अंक) सातवें और पाकिस्तान (2 अंक) आठवें स्थान पर है.

ये भी पढ़ें: भारत नहीं आएगी पाकिस्तान की टीम, वर्ल्ड कप से वापस लिया नाम, कारण जानकर आ जाएगी हंसी

सेमीफाइनल में किससे होगा मुकाबला?

सेमीफाइनल में भारत का प्रतिद्वंद्वी शनिवार को होने वाले ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका मैच के परिणाम पर निर्भर करेगा. उस मैच का विजेता सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा. पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा अंतिम-चार मुकाबला उसके अगले दिन नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इसके बाद फाइनल मैच नवी मुंबई में ही 2 नवंबर को खेला जाएगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

ICC Womens World Cup 2025

Trending news

बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 12 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 12 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई