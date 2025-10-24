वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगा भारत? जिस टीम से हारे, अब उसी से होगी टक्कर, पॉइंट्स टेबल का गजब गणित

Women's World Cup 2025 Points Table: भारत ने गुरुवार (23 अक्टूबर) को नवी मुंबई में महिला विश्व कप 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की. टूर्नामेंट में पहले लगातार तीन मैच हारने के बावजूद 53 रनों की इस जीत ने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया. इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है और उसने अंतिम-4 में अपनी जगह पक्की कर ली. अब उसके अंतिम लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के नतीजा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

ऐसा रहा भारत का अभियान

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जीत के साथ की, लेकिन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ करीबी हार का सामना करना पड़ा. अब संयोग की बात है टीम इंडिया अगर खिताब जीतना है तो इन्हीं में से किसी दो टीम के खिलाफ उलटफेर करना होगा.

मंधाना-प्रतिका की शतकों से जीता भारत

न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो के मैच में ओपनर स्मृति मंधाना (122) और प्रतीका रावल (109) के शतकों के साथ-साथ जेमिमा रोड्रिग्स के नाबाद अर्धशतक की बदौलत भारत ने बारिश से बाधित मैच में 49 ओवर में 340/3 का स्कोर बनाया. 44 ओवर में 325 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड 271/8 रन ही बना सका. तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौड़ ने दो-दो विकेट लिए, जबकि चारों स्पिनरों ने एक-एक विकेट लिया.

पॉइंट्स टेबल में कौन कहां?

गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम थी. वह अब तक टूर्नामेंट में एकमात्र अजेय टीम भी है. एलिसा हीली की टीम छह मैचों में 11 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है. साउथ अफ्रीका क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई, जिसके पास अभी एक मैच बाकी है और उसके 10 अंक हैं. इस बीच, चार बार की विजेता इंग्लैंड भारत पर मामूली जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई. अब भारत ने इन तीनों को जॉइन कर लिया है. टीम इंडिया के 6 मैचों में 6 अंक हैं. न्यूजीलैंड (4 अंक) पांचवें, श्रीलंका (4 अंक) छठे, बांग्लादेश (2 अंक) सातवें और पाकिस्तान (2 अंक) आठवें स्थान पर है.

सेमीफाइनल में किससे होगा मुकाबला?

सेमीफाइनल में भारत का प्रतिद्वंद्वी शनिवार को होने वाले ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका मैच के परिणाम पर निर्भर करेगा. उस मैच का विजेता सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा. पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा अंतिम-चार मुकाबला उसके अगले दिन नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इसके बाद फाइनल मैच नवी मुंबई में ही 2 नवंबर को खेला जाएगा.