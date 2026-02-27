India Playing XI vs West Indies: रिंकू सिंह 'होमग्राउंड' पर खेलेंगे या नहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ क्या-क्या बदलाव होंगे?

T20 World Cup 2026 India vs West Indies: भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने आखिरी सुपर-8 मैच उतरेगी. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया को हर हाल में जीत चाहिए. इस मैच में रिंकू सिंह के खेलने पर संशय है.
India Probable Playing XI vs West Indies: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 राउंड के मैच में जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबर आई है. टीम इंडिया के अहम सदस्य रिंकू सिंह के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उनके पिता खानचंद सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया. वह ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में स्टेज-4 लिवर कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ रहे थे. रविवार (1 मार्च) को वेस्टइंडीज को होने वाले अहम मैच से पहले इस खबर ने सबका का दिल तोड़ दिया है. इससे अगले मुकाबले में रिंकू के खेलने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं.
रिंकू सिंह चेन्नई मैच से पहले बुधवार को टीम में वापस आ गए थे, लेकिन उन्हें फाइनल 11 में नहीं चुना गया. उनकी जगह संजू सैमसन को लिया गया. रिंकू मैच के दौरान ग्राउंड पर कुछ समय के लिए साथी खिलाड़ी की जगह फील्डिंग करते हुए नजर आए थे. वह पिता के निधन की खबर सुनते ही वापस ग्रेटर नोए़डा लौटे और वहां से अपने घर गए. इसके बाद रिंकू ने पिता का अंतिम संस्कार किया.
रिंकू का 'होमग्राउंड' है कोलकाता
टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो टीम इंडिया रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी सुपर 8 मैच कोलकाता में खेलेगी. इस मैच में जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. यह मैच रिंकू सिंह के दूसरे 'होम ग्राउंड' पर होगा. वह बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए खेलते हैं. रिंकू को आईपीएल 2026 सीजन से पहले कोलकाता नाइटराइडर्स ने 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिंकू सिंह ने इंडियन कैंप से छुट्टी ले ली है और अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए अलीगढ़ गए हैं. खानचंद सिंह का अंतिम संस्कार अलीगढ़ में हुआ.
रिंकू को लेकर संशय की स्थिति
अभी यह साफ नहीं है कि रिंकू रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के लिए कोलकाता में इंडियन टीम के साथ जुड़ेंगे या नहीं. सूर्यकुमार यादव की टीम के शनिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना पहला ट्रेनिंग सेशन करने की उम्मीद है. भले ही रिंकू सिंह रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्चुअल ‘क्वार्टरफाइनल’ मैच से पहले टीम में वापस आ जाएं, लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट केकेआर स्टार की नाजुक इमोशनल हालत को देखते हुए उन्हें सीधे किसी हाई-प्रोफाइल मुकाबले में उतारेगा.
प्लेइंग-11 में बदलाव की संभावना नहीं
भारतीय टीम प्लेइंग-11 में बदलाव नहीं करना चाहेगी. उसने पिछले मैच में दो खिलाड़ियों की अदला-बदली की थी. रिंकू सिंह की जगह संजू सैमसन और वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को मौका मिला. चेन्नई में बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है और गेंदबाजी में बदलाव की आवश्यकता काफी कम दिख रही है. ऐसे में भारत प्लेइंग-11 में बिना किसी बदलाव के वेस्टइंडीज के खिलाफ उतर सकता है.
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में भारत की संभावित प्लेइंग-11
संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.