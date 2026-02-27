Advertisement
trendingNow13124724
Hindi Newsक्रिकेटIndia Playing XI vs West Indies: रिंकू सिंह होमग्राउंड पर खेलेंगे या नहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ क्या-क्या बदलाव होंगे?

India Playing XI vs West Indies: रिंकू सिंह 'होमग्राउंड' पर खेलेंगे या नहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ क्या-क्या बदलाव होंगे?

T20 World Cup 2026 India vs West Indies: भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने आखिरी सुपर-8 मैच उतरेगी. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया को हर हाल में जीत चाहिए. इस मैच में रिंकू सिंह के खेलने पर संशय है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

India Probable Playing XI vs West Indies: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 राउंड के मैच में जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबर आई है. टीम इंडिया के अहम सदस्य रिंकू सिंह के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उनके पिता खानचंद सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया. वह ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में स्टेज-4 लिवर कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ रहे थे. रविवार (1 मार्च) को वेस्टइंडीज को होने वाले अहम मैच से पहले इस खबर ने सबका का दिल तोड़ दिया है. इससे अगले मुकाबले में रिंकू के खेलने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं.

रिंकू सिंह चेन्नई मैच से पहले बुधवार को टीम में वापस आ गए थे, लेकिन उन्हें फाइनल 11 में नहीं चुना गया. उनकी जगह संजू सैमसन को लिया गया. रिंकू मैच के दौरान ग्राउंड पर कुछ समय के लिए साथी खिलाड़ी की जगह फील्डिंग करते हुए नजर आए थे. वह पिता के निधन की खबर सुनते ही वापस ग्रेटर नोए़डा लौटे और वहां से अपने घर गए. इसके बाद रिंकू ने पिता का अंतिम संस्कार किया.

रिंकू का 'होमग्राउंड' है कोलकाता

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो टीम इंडिया रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी सुपर 8 मैच कोलकाता में खेलेगी. इस मैच में जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. यह मैच रिंकू सिंह के दूसरे 'होम ग्राउंड' पर होगा. वह बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए खेलते हैं. रिंकू को आईपीएल 2026 सीजन से पहले कोलकाता नाइटराइडर्स ने 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिंकू सिंह ने इंडियन कैंप से छुट्टी ले ली है और अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए अलीगढ़ गए हैं. खानचंद सिंह का अंतिम संस्कार अलीगढ़ में हुआ.

रिंकू को लेकर संशय की स्थिति

अभी यह साफ नहीं है कि रिंकू रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के लिए कोलकाता में इंडियन टीम के साथ जुड़ेंगे या नहीं. सूर्यकुमार यादव की टीम के शनिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना पहला ट्रेनिंग सेशन करने की उम्मीद है. भले ही रिंकू सिंह रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्चुअल ‘क्वार्टरफाइनल’ मैच से पहले टीम में वापस आ जाएं, लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट केकेआर स्टार की नाजुक इमोशनल हालत को देखते हुए उन्हें सीधे किसी हाई-प्रोफाइल मुकाबले में उतारेगा.

ये भी पढ़ें: सौरव गांगुली ने सेलेक्टर्स के सामने रखी बड़ी मांग, इस घातक गेंदबाज को टीम इंडिया में मिले मौका 

प्लेइंग-11 में बदलाव की संभावना नहीं

भारतीय टीम प्लेइंग-11 में बदलाव नहीं करना चाहेगी. उसने पिछले मैच में दो खिलाड़ियों की अदला-बदली की थी. रिंकू सिंह की जगह संजू सैमसन और वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को मौका मिला. चेन्नई में बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है और गेंदबाजी में बदलाव की आवश्यकता काफी कम दिख रही है. ऐसे में भारत प्लेइंग-11 में बिना किसी बदलाव के वेस्टइंडीज के खिलाफ उतर सकता है.

ये भी पढ़ें: Rinku Singh: 'मुश्किल समय में...', रिंकू सिंह के पिता का निधन, विराट कोहली का छलका दर्द, सोशल मीडिया पर क्या लिखा?

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में भारत की संभावित प्लेइंग-11

संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026Indian cricket team

Trending news

ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
'जब बरी हो चुके हैं तो...', शराब घोटाले में केजरीवाल को राहत मिलने के बाद बोले अन्ना
Arvind Kejriwal
'जब बरी हो चुके हैं तो...', शराब घोटाले में केजरीवाल को राहत मिलने के बाद बोले अन्ना
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
Supreme Court News
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी