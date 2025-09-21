IND vs WI: बदल जाएगा टीम इंडिया का उपकप्तान... 2 स्टार को मिलेगी गुड न्यूज, अगले महीने ऐसा होगा भारत का स्क्वॉड

India probable squad vs West Indies: एशिया कप 2025 के चार दिन बाद भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उतर जाएगी. 28 सितंबर को एशिया कप का फाइनल होगा और 2 अक्टूबर को पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान 23 या 24 सितंबर को कर दिया जाएगा. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति कुछ बड़े फैसले ले सकती है. अब देखना है कि एशिया कप के लिए चुने गए टेस्ट टीम के कितने सदस्यों को आराम दिया जाता है.

कौन बनेगा नया उपकप्तान?

अगर टीम की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल भारत के लिए पारी की शुरुआत करना जारी रखेंगे. उन्होंने इंग्लैंड में सफलता हासिल की और अब घरेलू परिस्थितियों में भी अपनी फॉर्म जारी रखना चाहेंगे. ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्चर के कारण सीरीज से बाहर रहने की संभावना है. ऐसे में राहुल को उप कप्तान भी बनाया जा सकता है. वह टीम के अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं.

करुण नायर बाहर, श्रेयस अय्यर की वापसी

साई सुदर्शन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे और उनके बाद शुभमन गिल होंगे. चयन समिति ने करुण नायर को बाहर करने का संकेत दिया है, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में नहीं चुना गया था. इंडिया ए का नेतृत्व कर रहे श्रेयस अय्यर अनौपचारिक टेस्ट में अपने प्रदर्शन की परवाह किए बिना टेस्ट टीम में वापसी कर सकते हैं. उन्हें पहले मैच में जल्दी आउट कर दिया गया था।. अय्यर 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद से टेस्ट टीम से बाहर हैं.

कौन होगा बैकअप विकेटकीपर?

ध्रुव जुरेल के इस सीरीज में भारत के लिए पहली पसंद के विकेटकीपर होने की संभावना है. ईशान किशन को बैकअप स्थान से बाहर रहना पड़ सकता है. उन्हें इंडिया ए टीम में नामित नहीं किया गया था. नारायण जगदीशन को दो अनौपचारिक टेस्ट के लिए शामिल किया गया था और वह टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए तैयार हैं. वह पांचवें टेस्ट के लिए इंग्लैंड भी गए थे.

ऑलराउंडर और गेंदबाजों की फौज

रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अपनी जगह बनाए रखेंगे. अक्षर पटेल की टेस्ट टीम में वापसी लगभग तय है. वह इंग्लैंड सीरीज का हिस्सा नहीं थे. जसप्रीत बुमराह को आराम दिए जाने की पूरी संभावना है, इसलिए मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करेंगें. प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप को अपनी जगह बनाए रखनी चाहिए. कुलदीप यादव भी टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की संभावित टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, नारायण जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल.