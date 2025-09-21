IND vs WI: बदल जाएगा टीम इंडिया का उपकप्तान... 2 स्टार को मिलेगी गुड न्यूज, अगले महीने ऐसा होगा भारत का स्क्वॉड
Advertisement
trendingNow12931375
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs WI: बदल जाएगा टीम इंडिया का उपकप्तान... 2 स्टार को मिलेगी गुड न्यूज, अगले महीने ऐसा होगा भारत का स्क्वॉड

 एशिया कप 2025 के चार दिन बाद भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उतर जाएगी. 28 सितंबर को एशिया कप का फाइनल होगा और 2 अक्टूबर को पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान 23 या 24 सितंबर को कर दिया जाएगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 21, 2025, 05:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs WI: बदल जाएगा टीम इंडिया का उपकप्तान... 2 स्टार को मिलेगी गुड न्यूज, अगले महीने ऐसा होगा भारत का स्क्वॉड

India probable squad vs West Indies: एशिया कप 2025 के चार दिन बाद भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उतर जाएगी. 28 सितंबर को एशिया कप का फाइनल होगा और 2 अक्टूबर को पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान 23 या 24 सितंबर को कर दिया जाएगा. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति कुछ बड़े फैसले ले सकती है. अब देखना है कि एशिया कप के लिए चुने गए टेस्ट टीम के कितने सदस्यों को आराम दिया जाता है.

कौन बनेगा नया उपकप्तान?

अगर टीम की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल भारत के लिए पारी की शुरुआत करना जारी रखेंगे. उन्होंने इंग्लैंड में सफलता हासिल की और अब घरेलू परिस्थितियों में भी अपनी फॉर्म जारी रखना चाहेंगे. ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्चर के कारण सीरीज से बाहर रहने की संभावना है. ऐसे में राहुल को उप कप्तान भी बनाया जा सकता है. वह टीम के अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

करुण नायर बाहर, श्रेयस अय्यर की वापसी

साई सुदर्शन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे और उनके बाद शुभमन गिल होंगे. चयन समिति ने करुण नायर को बाहर करने का संकेत दिया है, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में नहीं चुना गया था. इंडिया ए का नेतृत्व कर रहे श्रेयस अय्यर अनौपचारिक टेस्ट में अपने प्रदर्शन की परवाह किए बिना टेस्ट टीम में वापसी कर सकते हैं. उन्हें पहले मैच में जल्दी आउट कर दिया गया था।. अय्यर 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद से टेस्ट टीम से बाहर हैं.

ये भी पढ़ें: 'न्यूजीलैंड की तरह ही हराएंगे...' टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज ने दी भारत को धमकी, बड़बोले कोच का बयान आया सामने

कौन होगा बैकअप विकेटकीपर?

ध्रुव जुरेल के इस सीरीज में भारत के लिए पहली पसंद के विकेटकीपर होने की संभावना है. ईशान किशन को बैकअप स्थान से बाहर रहना पड़ सकता है. उन्हें इंडिया ए टीम में नामित नहीं किया गया था. नारायण जगदीशन को दो अनौपचारिक टेस्ट के लिए शामिल किया गया था और वह टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए तैयार हैं. वह पांचवें टेस्ट के लिए इंग्लैंड भी गए थे.

ऑलराउंडर और गेंदबाजों की फौज

रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अपनी जगह बनाए रखेंगे. अक्षर पटेल की टेस्ट टीम में वापसी लगभग तय है. वह इंग्लैंड सीरीज का हिस्सा नहीं थे. जसप्रीत बुमराह को आराम दिए जाने की पूरी संभावना है, इसलिए मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करेंगें. प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप को अपनी जगह बनाए रखनी चाहिए. कुलदीप यादव भी टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे.

ये भी पढ़ें: ​पिता की मौत... ग्राउंड पर ही रोने लगे थे वेलालागे, शॉक में मोहम्मद नबी, सामने आया इमोशनल Video

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की संभावित टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, नारायण जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs West IndiesIndia vs West Indies test SeriesIndia vs West Indies test

Trending news

'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
pm modi speech LIVE updates
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
;