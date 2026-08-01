धवन-रैना-हरभजन के बिना जीती इंडिया रॉयल्स, बांग्लादेश को रौंदा, पाकिस्तान का क्या है हाल?

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज खत्म होने के बाद फैंस श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के इंतजार में हैं. ये सीरीज 15 अगस्त से शुरू हो रही है, लेकिन इससे पहले एशियन लीजेंड्स लीग का रोमांच चरम पर है. टीम इंडिया के ब्रेक पर ये लीग फैंस के टाइमपास के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित होगी. इस लीग में भारतीय फैंस के पसंदीदा पूर्व क्रिकेटर्स नजर आ रहे हैं. इंडिया रॉयल्स ने इस लीग में जीत के साथ आगाज किया जबकि पाकिस्तान टीम की बत्ती गुल नजर आ रही है.