धवन-रैना-हरभजन के बिना जीती इंडिया रॉयल्स, बांग्लादेश को रौंदा, पाकिस्तान का क्या है हाल?

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज खत्म होने के बाद फैंस श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के इंतजार में हैं. ये सीरीज 15 अगस्त से शुरू हो रही है, लेकिन इससे पहले एशियन लीजेंड्स लीग का रोमांच चरम पर है. टीम इंडिया के ब्रेक पर ये लीग फैंस के टाइमपास के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित होगी. इस लीग में भारतीय फैंस के पसंदीदा पूर्व क्रिकेटर्स नजर आ रहे हैं. इंडिया रॉयल्स ने इस लीग में जीत के साथ आगाज किया जबकि पाकिस्तान टीम की बत्ती गुल नजर आ रही है.
जाम्बिया में इंडिया रॉयल्स का पहला मुकाबला बांग्लादेश टाइगर्स के साथ था. नमन ओझा टीम के कप्तान थे. शिखर धवन, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, हरभजन सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाबले में प्लेइंग-XI का हिस्सा नहीं थे, इसके बाद भी टीम ने 19 रन से जीत दर्ज की. नमन ओझा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था. सरुल कनवर टॉप स्कोरर रहे और उनकी 40 रन की पारी की बदौलत इंडिया रॉयल्स की टीम ने 20 ओवर में 135 का आंकड़ा छू लिया.
भारतीय दिग्गजों की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और बांग्लादेश की टीम 116 रन ही बोर्ड पर लगाने में कामयाब हुई. शादाब जकाती की तरफ से मैच विनिंग स्पेल देखने को मिला. उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट लिए और जीत के नायक साबित हुए. उनके अलावा अनुरीत सिंह दो विकेट अपने नाम किए. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन ही खर्च किए.
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इस लीग में पाकिस्तान की शुरुआत ही खराब रही है. इंडिया रॉयल्स जीत के बाद प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर आ गई है, वहीं पाकिस्तान पैंथर्स को शुरुआती मैच में एशियन स्टार्स ने रौंदकर टॉप पर जगह बना रखी है. वहीं, पाकिस्तान प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. श्रीलंका लायंस ने भी जीत के साथ आगाज किया था और दूसरे स्थान पर है.