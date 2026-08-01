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धवन-रैना-हरभजन के बिना जीती इंडिया रॉयल्स, बांग्लादेश को रौंदा, पाकिस्तान का क्या है हाल?

इन दिनों भारतीय टीम ब्रेक पर है, लेकिन क्रिकेट का रोमांच कम नहीं हुआ है. एशियन लीजेंड्स लीग में फैंस फुल मजा देखने को मिल रहा है. इस लीग में क्रिकेट के कई पुराने दिग्गज मैदान में एक्शन में नजर आ रहे हैं. धवन-रैना-हरभजन के बिना जीत इंडिया रॉयल्स ने लीग का आगाज जीत के साथ किया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 01, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:40 AM IST
धवन-रैना-हरभजन के बिना जीती इंडिया रॉयल्स, बांग्लादेश को रौंदा, पाकिस्तान का क्या है हाल?
Image Credit: Asian Legends League

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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