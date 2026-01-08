टीम इंडिया से बाहर ये रन मशीन... बनाया धांसू रिकॉर्ड, विराट कोहली-चेतेश्वर पुजारा और माइकल बेवन से निकला आगे

Ruturaj Gaikwad Vijay Hazare Trophy: भारतीय वनडे टम से बाहर चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ शानदार फॉर्म में हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली सीरीज में शतक लगाने के बावजूद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए नहीं चुना गया. इसके बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में रनों का अंबार लगा दिया है. इसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि चयनकर्ताओं ने ऋतुराज को क्यों नहीं चुना? कई एक्सपर्ट्स और उनके फैंस को लगता है कि महाराष्ट्र के इस बल्लेबाज के साथ नाइंसाफी हो रही है. ऋतुराज की जगह श्रेयस अय्यर को टीम में चुना गया है. वह उपकप्तान हैं.

गोवा के खिलाफ ठोका शतक

विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त फॉर्म में हैं और उन्होंने महाराष्ट्र टीम की कप्तानी करते हुए आगे बढ़कर नेतृत्व किया है. विजय हजारे ट्रॉफी के महाराष्ट्र के आखिरी लीग स्टेज मैच में गायकवाड़ ने 131 गेंदों पर नाबाद 134 रन बनाए. महाराष्ट्र यह मैच गोवा के खिलाफ डॉ. सोनी स्टेडियम में खेला. इस शतक की बदौलत गायकवाड़ ने 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

गायकवाड़ ने दिग्गजों को छोड़ा पीछे

महाराष्ट्र के कप्तान के पास अब लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा औसत का रिकॉर्ड है. उन्होंने माइकल बेवन, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी माइकल बेवन के पास 20 सालों तक लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत का रिकॉर्ड था. बेवन ने अपने शानदार करियर में 385 पारियों में कुल 15,103 रन बनाए थे.

लिस्ट-ए क्रिकेट में बेहतर बल्लेबाजी औसत (कम से कम 50 पारियां)

58.83 - ऋतुराज गायकवाड़

57.86 - माइकल बेवन

57.76 - सैम हेन

57.67 - विराट कोहली

57.01 - चेतेश्वर पुजारा

गायकवाड़ ने नया मील का पत्थर हासिल किया

ऋतुराज गायकवाड़ ने अब लिस्ट ए क्रिकेट में कुल 5,000 रन बना लिए हैं. अब तक ऋतुराज ने लिस्ट ए क्रिकेट में 95 पारियों में 58.72 की औसत से कुल 5,050 रन बनाए हैं. गायकवाड़ ने अपने लिस्ट ए करियर में 20 शतक और 19 अर्धशतक भी लगाए हैं.