टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने रच दिया इतिहास, नॉकआउट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला बना दुनिया का पहला देश

टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने रच दिया इतिहास, नॉकआउट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला बना दुनिया का पहला देश

संजू सैमसन की तूफानी पारी के दम पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में 254 रन का पहाड़ जैसा टारगेट रखा. इसी के साथ ही भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. भारत अब टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 05, 2026, 09:48 PM IST
Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने रच दिया इतिहास

टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में सबसे बड़ा टीम टोटल का पिछला रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था. 5 अक्टूबर 2012 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में 2012 टी2020 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम ने 4 विकेट खोकर 205 रन बनाए थे. इसके अलावा भारत का 253/7 का टोटल T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में उसका दूसरा सबसे बड़ा टोटल है.

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टीम टोटल (नॉकआउट)

भारत - 253/7 - बनाम - इंग्लैंड (5 मार्च 2026)

वेस्टइंडीज - 205/4 - बनाम - ऑस्ट्रेलिया (5 अक्टूबर 2012)

ऑस्ट्रेलिया - 197/7 - बनाम - पाकिस्तान (14 मई 2010)

वेस्टइंडीज - 196/3 - बनाम - इंडिया (31 मार्च 2016)

भारत - 192/2 - बनाम - वेस्टइंडीज (31 मार्च 2016)

भारतीय बल्लेबाजों ने 18 चौके और 19 छक्के लगाए

टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का तीसरा और अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया. टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम सर्वाधिक बार 250 से ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई है. यह छठा मौका है, जब भारतीय बल्लेबाजों ने 250 से ज्यादा रन स्कोरबोर्ड पर लगाए. टीम इंडिया की पारी में कुल 37 बाउंड्री लगीं. भारतीय बल्लेबाजों ने 18 चौके और 19 छक्के लगाए.

भारत से ज्यादा बाउंड्री सिर्फ श्रीलंका ने लगाई

टी20 वर्ल्ड कप की एक इनिंग में भारत से ज्यादा बाउंड्री सिर्फ श्रीलंका ने लगाई है. साल 2007 में श्रीलंका ने केन्या के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 30 चौके और 11 छक्कों की मदद से कुल 41 बाउंड्री लगाई थी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. भारतीय बल्लेबाज इस टी20 वर्ल्ड कप में 88 छक्के लगा चुके हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

