भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम...1650 करोड़ रुपये और 80000 सीटें, क्रिकेट फैंस को मिला बड़ा तोहफा

Cricket Stadium in Bengaluru: बेंगलुरु अपने क्रिकेट प्रेम और भारतीय क्रिकेट के कुछ ऐतिहासिक क्षणों के लिए जाना जाता है. वहां की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने इस शहर और अपने फैंस को खुशी मनाने का सबसे बड़ा अवसर दिया. आरसीबी ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता. इसके बाद खुशी मनाने के लिए टीम बेंगलुरु आई तो वह मातम में बदल गया. फ्रेंचाइजी के होमग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई और 11 लोगों की जान चली गई.

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मंजूरी मिली

4 जून को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई दुखद भगदड़ के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने सूर्या सिटी, बोम्मासंद्रा में 1,650 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी है. इसमें 80,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल होगा. एक बार पूरा होने के बाद यह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा.

बड़े मैचों को लेकर आशंका

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की दर्शक क्षमता 32,000 है और यह केवल 17 एकड़ में फैला हुआ है. जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा आयोग ने इसे बड़े आयोजनों के लिए अनफिट करार दिया था. रिपोर्ट में आगे यह भी सिफारिश की गई थी कि हाई-प्रोफाइल मैचों को बड़े और बेहतर सुसज्जित स्टेडियमों में स्थानांतरित किया जाए, जहां पर्याप्त पार्किंग और भीड़ प्रबंधन की सुविधा हो. इस घटना के बाद पुलिस द्वारा क्लियरेंस नहीं दिए जाने के कारण महाराजा ट्रॉफी 2025 को मैसूरु में स्थानांतरित कर दिया गया था. इस साल के अंत में बेंगलुरु में महिला विश्व कप के 5 मैचों के साथ-साथ 2026 आईपीएल मैचों की मेजबानी को लेकर भी संदेह है.

100 एकड़ में स्पोर्ट्स हब

कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के दक्षिणी बाहरी इलाके में 100 एकड़ में एक स्पोर्ट्स हब के लिए कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी. इसे पूरी तरह से कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड द्वारा फंड किया जाएगा. यह राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी घर रहा है, जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य का केंद्र है. यह नया स्टेडियम यह सुनिश्चित कर सकता है कि यह शहर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, आईपीएल मैचों और बड़े मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल बना रहे.

नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या-क्या होगा?

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं होगा. इसमें आठ इनडोर और आठ आउटडोर खेल के मैदान अत्याधुनिक जिम और प्रशिक्षण सुविधाएं, ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल और होटल और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए एक कन्वेंशन हॉल होगा.