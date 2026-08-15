स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 600वां टेस्ट खेलने उतरेगा भारत, श्रीलंका में अग्निपरीक्षा, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

India vs Sri Lanka Test: 15 अगस्त, 2026 यानी आज देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए भी आज का दिन बेहद खास है. टीम इंडिया अपना 600वां टेस्ट खेलने के लिए तैयार है. भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. शुभमन गिल एंड कंपनी 600वें टेस्ट को जीतकर इस मैच को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेगी. भारतीय टीम 9 साल के लंबे इंतजार के बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रही है. पिछली बार 2017 में भारत ने 3-0 से शृंखला अपने नाम किया था. इस बार भी टीम इंडिया से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है.