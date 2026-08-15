स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 600वां टेस्ट खेलने उतरेगा भारत, श्रीलंका में अग्निपरीक्षा, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

India vs Sri Lanka Test: 15 अगस्त, 2026 यानी आज देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए भी आज का दिन बेहद खास है. टीम इंडिया अपना 600वां टेस्ट खेलने के लिए तैयार है. भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. शुभमन गिल एंड कंपनी 600वें टेस्ट को जीतकर इस मैच को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेगी. भारतीय टीम 9 साल के लंबे इंतजार के बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रही है. पिछली बार 2017 में भारत ने 3-0 से शृंखला अपने नाम किया था. इस बार भी टीम इंडिया से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है.
श्रीलंका में टीम इंडिया का कड़ा इम्तेहान होने वाला है. WTC (2025-27) की रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर है और अगले साल होने वाले फाइनल में जगह बनाने के लिए उन्हें बाकी बचे 9 में से 6-7 मुकाबले जीतने होंगे. इस लिहाज से देखें तो श्रीलंका की धरती पर होने वाली ये सीरीज शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम के लिए काफी अहम है.
शनिवार (15 अगस्त) को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे गॉल के मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया इतिहास रच देगी. भारत 600 टेस्ट के मुकाम तक पहुंचने वाला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरा देश बन जाएगा. जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने 1932 में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था.
पहला टेस्ट (1932): कप्तान- सी. के. नायडू
100वां टेस्ट (1967): कप्तान- मंसूर अली खान पटौदी
200वां टेस्ट (1982): कप्तान- सुनील गावस्कर
300वां टेस्ट (1996): कप्तान- सचिन तेंदुलकर
400वां टेस्ट (2006): कप्तान- राहुल द्रविड़
500वां टेस्ट (2016): कप्तान- विराट कोहली
600वां टेस्ट (2026): कप्तान- शुभमन गिल
पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे अधिक टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. टीम इंडिया 600वां टेस्ट खेलने की दहलीज पर है, इसमें से 200 मैचों में महान सचिन तेंदुलकर ने देश का प्रतिनिधत्व किया है. मास्टर ब्लास्टर ने 200 टेस्ट की 329 पारियों में 53.78 की औसत से 15,921 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक शामिल हैं. अब तक कुल 319 भाग्यशाली खिलाड़ियों ने टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है (इंडिया कैप पहनी है), जिनमें मानव सुथार सबसे नए हैं.
बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो भारत और श्रीलंका के बीच अभी तक 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं. यहां पलड़ा भारत का भारी रहा है. टीम इंडिया को 22 मैचों में जीत मिली है, जबकि श्रीलंका के नाम 7 मुकाबले रहे हैं. 17 मैच ड्रॉ रहे. श्रीलंका ने ये सातों मुकाबले अपने घर पर ही जीते हैं.