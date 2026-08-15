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स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 600वां टेस्ट खेलने उतरेगा भारत, श्रीलंका में अग्निपरीक्षा, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

India's 600 Test Match: स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास रचने वाली है. श्रीलंका के खिलाफ गॉल में भारत अपना 600वां टेस्ट खेलने के लिए तैयार है. शुभमन गिल एंड कंपनी 600वें टेस्ट को जीतकर इस मैच को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 15, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:06 AM IST
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 600वां टेस्ट खेलने उतरेगा भारत, श्रीलंका में अग्निपरीक्षा, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?
Image Credit: India&#039;s 600th Test Match (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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