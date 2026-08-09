IND VS SL Galle Test: पहले टेस्ट में चारों स्पिनर्स में से किसे मिलेगा मौका? कोच ने प्लेइंग-11 पर दिया बड़ा अपडेट

India vs Sri Lanka Test Series: भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज टेस्ट सीरीज से पहले अभ्यास मैच में शानदार प्रदर्शन किया. टीम इंडिया ने मैच के तीसरे और आखिरी दिन 6 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच के बाद भारतीय स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने आगामी टेस्ट सीरीज से पहले टीम की तैयारियों पर संतोष जताया है. उन्होंने बताया कि कैसे अभ्यास मैच ने स्पिनरों को गाले टेस्ट के लिए खुद को ढालने में मदद की. भारतीय स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच की समाप्ति के बाद टीम की तैयारी पर खुशी जाहिर की है.
बहुतुले के अनुसार, स्पिन यूनिट ने गाले में 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले स्थानीय परिस्थितियों में खुद को ढालने के लिए इस दौरे का पूरा फायदा उठाया है. कोलंबो के एनसीसी (NCC) मैदान पर खेले गए इस मैच की पहली पारी में रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार और सारांश जैन ने क्रमशः 15, 18, 13 और 11 ओवर गेंदबाजी की, जबकि दूसरी पारी में इन चारों ने मिलकर कुल 27 ओवर फेंके.
रवींद्र जडेजा ने मैच की दोनों पारियों में दो-दो विकेट हासिल किए. बहुतुले ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गेंदबाजों के लिए पहले दिन की थोड़ी सपाट पिच पर खुद को अभिव्यक्त करने का यह एक शानदार अवसर था. उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, पिच पर टर्न बढ़ने लगा, जो स्पिनरों के लिए काफी अच्छा रहा. कुलदीप यादव ने भी मैच में लगभग 20 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 18 ओवर मैच के दौरान और 2-3 ओवर मैच शुरू होने से पहले शामिल थे.
लेफ्ट-आर्म रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव इंग्लैंड में यॉर्कशायर के लिए पांच वनडे मैच खेलने के बाद यहां पहुंचे हैं. कोच बहुतुले ने उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर बात करते हुए कहा कि कुलदीप और अन्य सभी गेंदबाजों ने पर्याप्त ओवर फेंकने का अभ्यास कर लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कुलदीप अपनी शारीरिक स्थिति को समझने के लिए ब्रेक लेना चाहते थे, इसलिए उन्हें दूसरी पारी में आराम दिया गया. इस दौरान मानव सुथार और जडेजा जैसे अन्य स्पिनरों को भी पिच के व्यवहार को समझने का पूरा मौका मिला, जो उनके लिए बेहतरीन तैयारी रही.
पूर्व भारतीय लेग-स्पिनर बहुतुले ने किसी भी बड़े विदेशी दौरे से पहले जल्दी आने और परिस्थितियों के अनुकूल होने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी यहाँ पहले भी खेल चुके हैं और परिस्थितियों को जानते हैं. लेकिन मानव सुथार और सारांश जैन जैसे नए खिलाड़ियों के लिए यह समझना जरूरी था कि यहां आदर्श लाइन और लेंथ क्या होनी चाहिए और फील्डिंग सजावट कैसी रहे. उनके अनुसार, खिलाड़ियों ने इन तीन दिनों का गाले टेस्ट की तैयारी के लिए शानदार इस्तेमाल किया है.
बहुतुले ने एक प्रतिस्पर्धी टीम और अभ्यास के लिए पर्याप्त समय देने के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि सीरीज शुरू होने से पहले जल्दी आकर परिस्थितियों को समझना और मैदान के बीच समय बिताना 'एडैप्टेशन' (अनुकूलन) का एक अहम हिस्सा है. श्रीलंका बोर्ड ने भारत के खिलाफ एक अच्छी टीम उतारी, जिससे भारतीय खिलाड़ियों को 90 ओवर तक फील्डिंग करने और विभिन्न सत्रों में बल्लेबाजी-गेंदबाजी करने का मौका मिला. कोच का मानना है कि इस तरह की तैयारी किसी भी टेस्ट मैच के लिए बहुत प्रभावी होती है.