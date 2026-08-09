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IND VS SL Galle Test: पहले टेस्ट में चारों स्पिनर्स में से किसे मिलेगा मौका? कोच ने प्लेइंग-11 पर दिया बड़ा अपडेट

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज टेस्ट सीरीज से पहले अभ्यास मैच में शानदार प्रदर्शन किया. टीम इंडिया ने मैच के तीसरे और आखिरी दिन 6 विकेट से जीत हासिल की.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 09, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:59 PM IST
IND VS SL Galle Test: पहले टेस्ट में चारों स्पिनर्स में से किसे मिलेगा मौका? कोच ने प्लेइंग-11 पर दिया बड़ा अपडेट
Image Credit: रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार और सारांश जैन.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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