Sree Charani Becomes No. 1 T20I Bowler: इन दिनों इंग्लैंड की सरजमीं पर महिला टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. इस मेगा टूर्नामेंट में गेंद से कहर बरपा रही एक भारतीय गेंदबाज ने कमाल कर दिया है. आईसीसी द्वारा मंगलवार को जारी की गई ताजा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में इस गेंदबाज ने नंबर-1 पर कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया है. महज 21 साल की उम्र में नंबर-1 बनने वाली गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा सनसनी और बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिनर एन श्री चरणी हैं.
आंध्र प्रदेश से आने वाली श्री चरणी ने इंग्लैंड की लिनसे स्मिथ को शीर्ष स्थान से हटाकर यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है. सिर्फ 12 महीने पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाली इस युवा खिलाड़ी की यह सफलता वाकई हैरान और रोमांचित करने वाली है.
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में श्री चरणी 753 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज हो गई हैं. उन्होंने नंबर-1 पायदान पर लंबे समय से चले आ रहे इंग्लैंड के स्पिनरों के वर्चस्व को पूरी तरह खत्म कर दिया है. एक तरफ जहां श्री चरणी ने शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है, वहीं भारत की सबसे अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा को तगड़ा झटका लगा है. दीप्ति शर्मा टॉप-5 से बाहर होकर अब 8वें स्थान (708 अंक) पर खिसक गई हैं.
1. एन श्री चरणी (भारत)- 753 पॉइंट्स
2. चार्ली डीन (इंग्लैंड)- 733 पॉइंट्स
3. लिनसे स्मिथ (इंग्लैंड)- 726 पॉइंट्स
4. सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)- 722 पॉइंट्स
5. सादिया इकबाल (पाकिस्तान)- 714 पॉइंट्स
श्री चरणी ने इंग्लैंड में चल रहे ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कमाल का प्रदर्शन किया है. वह 3 मैचों में 10 विकेट चटकाकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी हुई हैं. नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 12 रन देकर 4 विकेट निकाले थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 3 शिकार किए थे.
ये वही श्री चरणी हैं, जिन्होंने साल 2025 के आखिर में भारत की सरजमीं पर खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने अपने पहले ही मेगा टूर्नामेंट के 9 मैचों में 14 विकेट चटकाए थे और कप्तान के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप ब्रेकर साबित हुई थीं.