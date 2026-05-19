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Hindi Newsक्रिकेटIndia Squad for Afghanistan Series: अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वनडे से ऋषभ पंत बाहर, विराट-रोहित का क्या? देखें स्क्वॉड

India Squad for Afghanistan Series: अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वनडे से ऋषभ पंत बाहर, विराट-रोहित का क्या? देखें स्क्वॉड

India squad for Afghanistan Series: भारत-अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में 6 जून से खेला जाएगा. इसके बाद तीन वनडे मैच 14 जून को धर्मशाला, 17 जून को लखनऊ और 20 जून को चेन्नई में होंगे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 19, 2026, 04:51 PM IST
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अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम
अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम

India squad for Afghanistan Series : अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. इकलौता टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में 6 जून से खेला जाएगा. इसके बाद तीन वनडे मैच 14 जून को धर्मशाला, 17 जून को लखनऊ और 20 जून को चेन्नई में होंगे. शुभमन गिल टेस्ट और वनडे में कप्तानी करेंगे. उन्हें आईपीएल के बाद आराम नहीं दिया गया. टेस्ट टीम में ऋषभ पंत को उपकप्तान पद से हटा दिया गया है. उनके स्थान पर केएल राहुल यह जिम्मेदारी अब संभालेंगे.

श्रेयस अय्यर वनडे टीम में वापस आ गए हैं और गिल के डिप्टी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां फिर से संभालेंगे. अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे टीम में शामिल किया गया है, लेकिन रोहित और हार्दिक पांड्या का चयन बीसीसीआई के फिटनेस प्रोटोकॉल पर निर्भर करेगा. दोनों को फिटनेस टेस्ट देना होगा. हर्ष दुबे, गुरनूर बरार और प्रिंस यादव (सिर्फ वनडे के लिए) को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. इस बीच, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टेस्ट और वनडे में आराम दिया गया है.

रवींद्र जडेजा को क्यों नहीं चुना गया?

टेस्ट और वनडे टीम में जडेजा की गैरमौजूदगी पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''रवींद्र जडेजा टीम का एक अहम हिस्सा हैं. उन्हें इस टेस्ट मैच के लिए आराम दिया गया है और हम दूसरे खिलाड़ियों को मौके देने की कोशिश कर रहे हैं. इसी टेस्ट मैच के लिए हमने उन्हें टीम में नहीं चुना है.''

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पंत-शमी और आकिब नबी पर अगरकर का बयान

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और आकिब नबी के बारे में पूछे जाने पर अगरकर ने कहा, ''हमें बताया गया है कि इस समय वह टी20 क्रिकेट के लिए ही तैयार हैं, इसलिए मोहम्मद शमी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. आकिब नबी के बारे में बातचीत हुई थी. ऋषभ टेस्ट टीम का हिस्सा बने रहेंगे और वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. वह ODI टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन अभी वह टेस्ट टीम का एक अहम हिस्सा हैं.''

सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर अगरकर ने क्या कहा?

वैभव सूर्यवंशी के बारे में पूछे जाने पर अगरकर ने कहा, ''वैभव सूर्यवंशी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन हमें यशस्वी जायसवाल को नहीं भूलना चाहिए. जायसवाल भी उतने ही प्रभावशाली रहे हैं. वैभव ने 'ए' टीम में जगह बनाकर अच्छा काम किया है. उम्मीद है कि वे वहां भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.''

ये भी पढ़ें: चेन्नई सुपरकिंग्स से इन 5 बड़े खिलाड़ियों की होगी छुट्टी! आईपीएल ऑक्शन से पहले ही कटेगा पत्ता?

टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम

शुबमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल.

3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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