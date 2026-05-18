सावधान! ऋषभ पंत के लिए खतरे की घंटी, कप्तानी की रेस से हुए बाहर, क्या LSG की हार ने बिगाड़ा सारा खेल?

India vs Afghanistan Test Match: आईपीएल 2026 के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस को टेस्ट मैच का रोमांच देखने को मिलेगा. अफगानिस्तान की टीम एक टेस्ट मैच और 3 वनडे मुकाबलों के लिए भारत के दौरे पर आएगी. इकलौता टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में 6 जून से खेला जाएगा. इसके बाद तीन वनडे मैच 14 जून को धर्मशाला, 17 जून को लखनऊ और 20 जून को चेन्नई में होंगे. इस सीरीज के लिए टीम चयन को लेकर अलग-अलग खबरों ने फैंस को हैरान किया है. इसमें ऋषभ पंत को उपकप्तानी से हटाने की खबर है.

बीसीसीआई ऋषभ पंत को भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान के पद से हटाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है. माना जा रहा है कि यह चर्चा पिछले दो वर्षों में एलएसजी (LSG) के साथ पंत के कठिन कार्यकाल के कारण शुरू हुई है, जहां वह टी20 क्रिकेट में एक लीडर के रूप में प्रभावित करने में विफल रहे हैं. टेस्ट टीम में एक विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में उनकी जगह पूरी तरह सुरक्षित है. 19 मई को गुवाहाटी में होने वाली चयनकर्ताओं की बैठक में उनकी उप-कप्तानी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

पंत की बल्लेबाजी पर असर

बीसीसीआई का मानना है कि भारतीय क्रिकेट पंत जैसे मैच जिताने वाले बल्लेबाज को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता. बोर्ड के भीतर यह धारणा बढ़ रही है कि जब भी पंत को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, वह बल्लेबाजी के दौरान 'सही फैसले' लेने में चूक रहे हैं. चयन समिति अब उन्हें बिना किसी बोझ के खुलकर खेलने का मौका देने पर विचार कर रही है. बीसीसीआई का मानना है कि 28 वर्षीय पंत नेतृत्व की जिम्मेदारी में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं. यह भी गौर किया गया कि पिछले साल नवंबर में गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान शुभमन गिल की अनुपस्थिति में कप्तानी करते हुए पंत रणनीतिक रूप से संघर्ष करते नजर आए थे.

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इंग्लैंड का रिकॉर्ड बचा पाएगा पंत का रुतबा?

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूर्णकालिक उप-कप्तान के रूप में अपने पहले असाइनमेंट पर पंत का प्रदर्शन इंग्लैंड में शानदार रहा था, जहां उन्होंने 4 मैचों में 479 रन बनाए थे. उन्होंने पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद बल्लेबाजी की थी, जो टीम के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है. वह इंग्लैंड में सबसे अधिक 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर भी हैं.

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अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे बुमराह?

इस बीच, अफगानिस्तान सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता बीसीसीआई मेडिकल बोर्ड की मंजूरी पर टिकी है. यदि मेडिकल टीम उनके वर्कलोड (काम के बोझ) को सुरक्षित मानती है, तो वह एकमात्र टेस्ट मैच खेलेंगे. उनके वनडे सीरीज खेलने की कोई संभावना नहीं है. वर्कलोड में जरा सी भी समस्या होने पर उन्हें पूरी सीरीज से आराम दिया जा सकता है.