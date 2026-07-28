Explained: रणजी ट्रॉफी के इन 4 चैंपियंस को टीम इंडिया में नहीं मिला मौका, घरेलू क्रिकेट में खुद को तपाने का क्या फायदा?

India vs Sri Lanka Test 2026: श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा ने एक बार फिर घरेलू क्रिकेट और राष्ट्रीय चयन के मानदंडों पर तीखी बहस छेड़ दी है. शुभमन गिल के नेतृत्व और केएल राहुल की उप-कप्तानी वाली इस टीम में चोटों का साया साफ दिख रहा है. इस 15 सदस्यीय दल में जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन जैसे नाम शामिल तो हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस क्लीयरेंस पर टिकी है. मध्य प्रदेश के 33 वर्षीय ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार मौका देकर चयनकर्ताओं ने सबको चौंका दिया है. हालांकि, 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन के टॉप परफॉर्मर्स की अनदेखी ने प्रशंसकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या घरेलू सर्किट की कड़ी मेहनत का अब कोई मोल नहीं रह गया है?