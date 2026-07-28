Explained: रणजी ट्रॉफी के इन 4 चैंपियंस को टीम इंडिया में नहीं मिला मौका, घरेलू क्रिकेट में खुद को तपाने का क्या फायदा?

India vs Sri Lanka Test 2026: श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा ने एक बार फिर घरेलू क्रिकेट और राष्ट्रीय चयन के मानदंडों पर तीखी बहस छेड़ दी है. शुभमन गिल के नेतृत्व और केएल राहुल की उप-कप्तानी वाली इस टीम में चोटों का साया साफ दिख रहा है. इस 15 सदस्यीय दल में जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन जैसे नाम शामिल तो हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस क्लीयरेंस पर टिकी है. मध्य प्रदेश के 33 वर्षीय ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार मौका देकर चयनकर्ताओं ने सबको चौंका दिया है. हालांकि, 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन के टॉप परफॉर्मर्स की अनदेखी ने प्रशंसकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या घरेलू सर्किट की कड़ी मेहनत का अब कोई मोल नहीं रह गया है?
भारतीय टीम इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है क्योंकि कई प्रमुख खिलाड़ी चोटिल हैं. नीतीश रेड्डी जांघ की चोट के कारण बाहर हैं, जबकि हर्षित राणा वापसी के तुरंत बाद फिर से चोटिल हो गए हैं. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उन्हें 30 जुलाई तक आराम के बाद बीसीसीआई के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) में रिपोर्ट करना है. साथ ही वॉशिंगटन सुंदर भी पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं. इसके बावजूद कुछ सबसे सफल घरेलू खिलाड़ियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है.
घरेलू सत्र के सबसे बड़े अनदेखी के रूप में आकिब नबी का नाम उभर कर आया है, जिनके रणजी ट्रॉफी 2025-26 के अद्भुत प्रदर्शन को इनाम नहीं मिला. नबी ने 10 मैचों में कहर बरपाते हुए 60 विकेट हासिल किए, जिसमें 12.56 की औसत और 7 बार 'फाइव-विकेट हॉल' (एक पारी में 5 विकेट) शामिल थे. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/24 रहा है. पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी उनकी प्रशंसा की थी और उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार बताया था, लेकिन वह भारतीय टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे.
बल्लेबाजी विभाग में रविचंद्रन स्मरण ने सर डॉन ब्रैडमैन जैसी निरंतरता दिखाई, लेकिन उन्हें भी टीम में जगह नहीं मिली. स्मरण ने पिछले रणजी सत्र के 9 मैचों में 86.36 की औसत से कुल 950 रन बनाए. उन्होंने नाबाद 227* के अपने उच्चतम स्कोर के साथ 4 शतक और 3 अर्धशतक जड़े. घरेलू गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने के बावजूद वह चयनकर्ताओं का भरोसा जीतने में असफल रहे.
अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बाहर रखना भी एक बड़ा चर्चा का विषय रहा है. शमी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में शानदार वापसी करते हुए केवल 7 मैचों में 37 विकेट झटके और साबित किया कि 'क्लास इज परमानेंट'. उन्होंने 16.72 की औसत और 8/90 के सर्वश्रेष्ठ मैच आंकड़े के साथ 3 बार पारी में पांच विकेट लिए. बुमराह की उपलब्धता पर संशय और एक कमजोर तेज गेंदबाजी आक्रमण के बावजूद शमी के घरेलू दबदबे को नजरअंदाज कर दिया गया है.
एक और पुराने खिलाड़ी करुण नायर की घरेलू मैदान पर वापसी लगातार सिलेक्टर्स के दरवाजे खटखटा रही है. अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ढेर सारे रन बनाने के बाद नायर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में भी शानदार प्रदर्शन किया. इसमें उन्होंने 9 मैचों में 58.25 की शानदार औसत से 699 रन बनाए. 233 के उच्चतम स्कोर और 2 शतक के साथ 3 अर्धशतक के साथ नायर ने फिर खुद को साबित किया. इंग्लैंड में उन्हें मौका मिला, लेकिन वह ज्यादा रन नहीं बना पाए. हालांकि, लंबे समय बाद वापसी करने वाले किसी भी खिलाड़ी के लिए वह आसान नहीं था. ऐसे में नायर एक और मौके के हकदार तो जरूर हैं. खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में वह खुद को साबित कर सकते हैं.