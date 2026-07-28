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Explained: रणजी ट्रॉफी के इन 4 चैंपियंस को टीम इंडिया में नहीं मिला मौका, घरेलू क्रिकेट में खुद को तपाने का क्या फायदा?

India vs Sri Lanka Test 2026: श्रीलंका के खिलाफ 2026 की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. शुभमन गिल की कप्तानी और सारांश जैन जैसे नए चेहरों के बीच आकिब नबी, शमी और आर स्मरण जैसे रणजी दिग्गजों की अनदेखी ने चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 28, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:00 PM IST
Explained: रणजी ट्रॉफी के इन 4 चैंपियंस को टीम इंडिया में नहीं मिला मौका, घरेलू क्रिकेट में खुद को तपाने का क्या फायदा?
Image Credit: करुण नायर, मोहम्मद शमी और आकिब नबी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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