India Squad For T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल-जितेश शर्मा बाहर, यहां देखें पूरा स्क्वॉड

India Squad For T20 World Cup 2026: भारत-श्रीलंका की मेजबानी में अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. मुंबई में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के नेतृत्व में चयन समिति की बैठक हुई. इसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने हिस्सा लिया.
Trending Photos
T20 World Cup 2026 India Squad: भारत-श्रीलंका की मेजबानी में अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. मुंबई में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के नेतृत्व में चयन समिति की बैठक हुई. इसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने हिस्सा लिया. उपकप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर जितेश शर्मा को बाहर कर दिया गया है. उनके स्थान पर रिंकू सिंह और ईशान किशन को टीम में वापस लाया गया है. अगरकर ने बताया कि टीम के संयोजन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.
टीम में चुने गए 15 खिलाड़ी
बैठक में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम को चुना गया है. हालांकि, यह अभी प्रारंभिक टीम है और इसमें आने वाले समय में बदलाव भी किए जा सकते हैं. यही टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उतरेगी. भारत कीवी टीम के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा. सीरीज की शुरुआत 21 जनवरी को होगी और उसके बाद 7 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी.
क्यों बाहर हुए शुभमन गिल?
शुभमन गिल का फॉर्म टी20 फॉर्मेट में इस साल अच्छा नहीं रहा है. वह 15 मैचों में 291 रन ही इस साल बना पाए हैं. उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक भी नहीं लगा है. उनका औसत 24.25 और स्ट्राइक रेट 137.26 का रहा है. अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''शुभमन को कॉम्बिनेशन की वजह से ड्रॉप किया गया है. जब आपने 15 खिलाड़ियों को चुना है तो किसी को ड्रॉप करना ही था. बदकिस्मती से इस बार भी गिल ही हैं.''
ईशान की सरप्राइज एंट्री
ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जबरदस्त बल्लेबाजी की है. उन्होंने झारखंड को पहली बार इस टूर्नामेंट में चैंपियन भी बनाया. ईशान ने 10 मैचों में 517 रन बनाए. इस दौरान उनक औसत 57.44 और स्ट्राइक रेट 197.33 का रहा. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 51 चौके और 33 छक्के लगाए. उनका यह शानदार प्रदर्शन जितेश शर्मा पर भारी पड़ गया.
भारत का शेड्यूल
टी20 वर्ल्ड कप में भारत 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा. इसके बाद टीम 12 फरवरी को नामीबिया का सामना करने के लिए दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम जाएगी. 15 फरवरी को श्रीलंका के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी. इसके बाद टीम 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से ग्रुप राउंड को समाप्त करेगी. 21 फरवरी से 1 मार्च तक सुपर-8 राउंड के मैच होंगे. 4 और 5 मार्च को सेमीफाइनल होगा. इसके बाद 8 तारीख को फाइनल खेला जाएगा.
The same squad will play the @IDFCFIRSTBank 5-match T20I series against New Zealand in January.#TeamIndia | #INDvNZ https://t.co/o94Vdqo8j5
— BCCI (@BCCI) December 20, 2025
ये भी पढ़ें: टेस्ट में मिला जख्म, टी20-वनडे में जलवा, 2025 में कैसा रहा टीम इंडिया का प्रदर्शन?
टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह.