Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा ने गाड़ दिया लट्ठ, फाइनल के लिए किया क्वालीफाई, पूरे भारत में दिवाली जैसी रौनक

भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर अपने एक कमाल से भारत के करोड़ों लोगों को अपना मुरीद बना लिया है. नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2025 फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. डायमंड लीग 2025 फाइनल का आयोजन ज्यूरिख में 27 और 28 अगस्त को होगा. दोहा में इस सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में होने वाले इस फाइनल मुकाबले के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले पुरुष जेवलिन थ्रोअर में से एक हैं.

कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे नीरज चोपड़ा

नीरज चोपड़ा जैन ज़ेलेज़नी की कोचिंग में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं. नीरज चोपड़ा ने 16 अगस्त को पोलैंड के सिलेसिया में डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लिया था, जहां उनका पाकिस्तान के अरशद नदीम से मुकाबला होने की उम्मीद थी. मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अरशद ने खुद चोट का हवाला देते हुए इस प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया था. सिलेसा डायमंड लीग के बाद जारी ताजा रैंकिंग के आधार पर नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग के लिए क्वालीफाई कर लिया है.

नीरज चोपड़ा ने 15 अंक हासिल किए

नीरज चोपड़ा ने दो डवलपर्स चैंपियनशिप मुकाबलों में 15 अंक हासिल किए हैं, एक में उन्होंने खिताब जीता था और दूसरी में वे दूसरे स्थान पर रहे थे. नीरज चोपड़ा रैंकिंग में केशोर्न वाल्कॉट (17) और जूलियन वेबर (15) के बाद तीसरे स्थान पर हैं. नीरज चोपड़ा ने इस साल मई में दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर का थ्रो कर इतिहास रच दिया था, लेकिन वहां वह दूसरे स्थान पर रहे. इसके बाद नीरज चोपड़ा ने जून में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता. नीरज चोपड़ा 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अपना खिताब बरकरार रखना चाहेंगे, जो डायमंड लीग फाइनल के ठीक बाद होगी.

नीरज चोपड़ा इतने करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक

बता दें कि नीरज चोपड़ा भारत के कामयाब और अमीर एथलीट्स में शुमार हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरज चोपड़ा की नेटवर्थ करीब 4.5 मिलियन डॉलर (लगभग साढ़े 39 करोड़ रुपये) है. नीरज चोपड़ा की वित्तीय सफलता मैच फीस और ब्रांड एंडोर्समेंट से होने वाली अच्छी खासी कमाई से प्रेरित है. भारत में क्रिकेटर्स के दबदबे के बीच नीरज चोपड़ा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. विज्ञापन की दुनिया में नीरज चोपड़ा का जबरदस्त जलवा देखने को मिल रहा है.

नीरज चोपड़ा के पास कई विज्ञापन ब्रांड मौजूद

नीरज चोपड़ा के पास स्पोर्ट्स किट ब्रांड नाइकी, स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड गेटोरेड, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड ऐप क्रेड जैसे विज्ञापन ब्रांड मौजूद हैं. इन तमाम कंपनियों के विज्ञापन से नीरज चोपड़ा खूब कमाई कर रहे हैं. नीरज चोपड़ा के कार कलेक्शन में Range Rover Sport, Ford Mustang GT, Toyota Fortuner और Mahindra Thar जैसी महंगी और आलीशान कारें शामिल हैं.