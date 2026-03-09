भारत ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला बना दुनिया का दूसरा देश

टीम इंडिया ने रविवार को अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. इससे पहले भारतीय टीम ने साल 2007 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतकर एक और महारिकॉर्ड अपने नाम किया है. भारत वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर 5 मेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहा है.

भारत ने रचा इतिहास

भारत ने कपिल देव की कप्तानी में 1983 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसके बाद टीम इंडिया ने साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब जीता था. 2011 में टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी. भारत ने इसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था. अब भारत ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

भारत अब सबसे ज्यादा मेंस वर्ल्ड कप (सिर्फ वनडे और टी20 फॉर्मेट में) की ट्रॉफी जीतने के मामले में दुनिया का दूसरा देश बन गया है. भारत वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर 5 मेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहा है. भारत ने इस मामले में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वेस्टइंडीज की टीम ने 4 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा 7 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है.

दुनिया में सबसे ज्यादा मेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड (सिर्फ वनडे और टी20 फॉर्मेट में)

1. ऑस्ट्रेलिया - 7 ट्रॉफी (1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप)

2. भारत - 5 ट्रॉफी (1983, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2007, 2024 और 2026 टी20 वर्ल्ड कप)

3. वेस्टइंडीज - 4 ट्रॉफी (1975, 1979 वनडे वर्ल्ड कप और 2012, 2016 टी20 वर्ल्ड कप)

4. इंग्लैंड - 3 ट्रॉफी (2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2010, 2022 टी20 वर्ल्ड कप)

5. पाकिस्तान - 2 ट्रॉफी (1992 वनडे वर्ल्ड कप और 2009 टी20 वर्ल्ड कप)

6. श्रीलंका - 2 ट्रॉफी (1996 वनडे वर्ल्ड कप और 2014 टी20 वर्ल्ड कप)

सबसे ज्यादा वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड

1. ऑस्ट्रेलिया: 6 ट्रॉफी (1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023)

2. भारत: 2 ट्रॉफी (1983, 2011)

3. वेस्टइंडीज: 2 ट्रॉफी (1975, 1979)

4. पाकिस्तान: 1 ट्रॉफी (1992)

5. श्रीलंका: 1 ट्रॉफी (1996)

6. इंग्लैंड: 1 ट्रॉफी (2019)

सबसे ज्यादा मेंस टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड

1. भारत: 3 ट्रॉफी (2007, 2024, 2026)

2. इंग्लैंड: 2 ट्रॉफी (2010, 2022)

3. वेस्टइंडीज: 2 ट्रॉफी (2012, 2016)

4. पाकिस्तान: 1 ट्रॉफी (2009)

5. श्रीलंका: 1 ट्रॉफी (2014)

6. ऑस्ट्रेलिया: 1 ट्रॉफी (2021)