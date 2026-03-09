Advertisement
trendingNow13135155
Hindi Newsक्रिकेटभारत ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला बना दुनिया का दूसरा देश

भारत ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला बना दुनिया का दूसरा देश

टीम इंडिया ने रविवार को अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. इससे पहले भारतीय टीम ने साल 2007 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतकर एक और महारिकॉर्ड अपने नाम किया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 09, 2026, 07:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

टीम इंडिया ने रविवार को अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. इससे पहले भारतीय टीम ने साल 2007 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतकर एक और महारिकॉर्ड अपने नाम किया है. भारत वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर 5 मेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहा है.

भारत ने रचा इतिहास

भारत ने कपिल देव की कप्तानी में 1983 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसके बाद टीम इंडिया ने साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब जीता था. 2011 में टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी. भारत ने इसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था. अब भारत ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

भारत अब सबसे ज्यादा मेंस वर्ल्ड कप (सिर्फ वनडे और टी20 फॉर्मेट में) की ट्रॉफी जीतने के मामले में दुनिया का दूसरा देश बन गया है. भारत वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर 5 मेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहा है. भारत ने इस मामले में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वेस्टइंडीज की टीम ने 4 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा 7 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है.

दुनिया में सबसे ज्यादा मेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड (सिर्फ वनडे और टी20 फॉर्मेट में)

1. ऑस्ट्रेलिया - 7 ट्रॉफी (1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप)

2. भारत - 5 ट्रॉफी (1983, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2007, 2024 और 2026 टी20 वर्ल्ड कप)

3. वेस्टइंडीज - 4 ट्रॉफी (1975, 1979 वनडे वर्ल्ड कप और 2012, 2016 टी20 वर्ल्ड कप)

4. इंग्लैंड - 3 ट्रॉफी (2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2010, 2022 टी20 वर्ल्ड कप)

5. पाकिस्तान - 2 ट्रॉफी (1992 वनडे वर्ल्ड कप और 2009 टी20 वर्ल्ड कप)

6. श्रीलंका - 2 ट्रॉफी (1996 वनडे वर्ल्ड कप और 2014 टी20 वर्ल्ड कप)

सबसे ज्यादा वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड

1. ऑस्ट्रेलिया: 6 ट्रॉफी (1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023)

2. भारत: 2 ट्रॉफी (1983, 2011)

3. वेस्टइंडीज: 2 ट्रॉफी (1975, 1979)

4. पाकिस्तान: 1 ट्रॉफी (1992)

5. श्रीलंका: 1 ट्रॉफी (1996)

6. इंग्लैंड: 1 ट्रॉफी (2019)

सबसे ज्यादा मेंस टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड

1. भारत: 3 ट्रॉफी (2007, 2024, 2026)

2. इंग्लैंड: 2 ट्रॉफी (2010, 2022)

3. वेस्टइंडीज: 2 ट्रॉफी (2012, 2016)

4. पाकिस्तान: 1 ट्रॉफी (2009)

5. श्रीलंका: 1 ट्रॉफी (2014)

6. ऑस्ट्रेलिया: 1 ट्रॉफी (2021)

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?