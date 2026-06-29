IND vs IRE: आइसलैंड क्रिकेट ने टीम इंडिया के जले पर छिड़का नमक, गौतम गंभीर को बुरी तरह किया ट्रोल

आयरलैंड के खिलाफ भारत को दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 0-2 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. आयरलैंड के हाथों T20I सीरीज में भारत की चौंकाने वाली हार के बाद आइसलैंड क्रिकेट ने X पर भारत के हेड कोच गौतम गंभीर पर तीखा तंज कसा है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई एक पोस्ट में आइसलैंड क्रिकेट ने कहा कि उनकी कोचिंग टीम में गौतम गंभीर को नियुक्त करने की कोई योजना नहीं है.
साथ ही, उन्होंने स्टार खिलाड़ियों से भरी भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में हार दिलाने की 'असाधारण' उपलब्धि का भी जिक्र किया. आइसलैंड क्रिकेट ने एक्स पर पोस्ट किया, 'हम पुष्टि कर सकते हैं कि हम गौतम गंभीर को अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल नहीं करना चाहते. हालांकि, उनमें निश्चित रूप से टैलेंट है. भारतीय खिलाड़ियों को लेकर आयरलैंड में ऐसे नतीजे देने के लिए वाकई असाधारण काबिलियत की जरूरत होती है.'
We can confirm that we don't wish to add Gautam Gambhir to our coaching staff. He clearly has talent, though. To take those Indian players and deliver those results in Ireland takes truly remarkable gifts.
— Iceland Cricket (@icelandcricket) June 28, 2026
भारत को बेलफास्ट में सीरीज का पहला मैच 34 रनों से गंवाना पड़ा, और इसके बाद रविवार को बारिश से प्रभावित मैच में आयरलैंड ने दूसरा T20I एक रन से जीत लिया.