खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के कप्तान पहुंचे तिरुपति, टी20 वर्ल्ड कप से पहले लिया आशीर्वाद

Suryakuamar yadav: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए 2025 का साल भूलने वाला रहा. वह पूरे साल टी20 इंटरनेशन मैच में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए. अब फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में उनका लिटमस टेस्ट होगा. उससे पहले टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. छोटे फॉर्मेट के सीरीज में सूर्या के पास फॉर्म में वापसी का मौका होगा. उससे पहले वह भगवान के शरण में पहुंचे हैं.

पत्नी के साथ पहुंचे वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर

सूर्यकुमार यादव श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे. वैकुंठ एकादशी के मौके पर सूर्यकुमार यादव ने अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंगलवार को दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. दर्शन के बाद पुजारियों ने मंदिर के अंदर रंगनायकुलावरी मंडपम में उन्हें आशीर्वाद दिया. इसके बाद उन्होंने तीर्थ प्रसादम चढ़ाया और भगवान के वस्त्र चढ़ाए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​2025 की बेस्ट टेस्ट प्लेइंग-11! स्टीव स्मिथ OUT, तेम्बा बावुमा कप्तान, भारत के 3 खिलाड़ी सेलेक्ट

पारंपरिक कपड़ों में आए नजर

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों ने सूर्यकुमार यादव के दर्शन का इंतजाम किया. सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी का मंदिर के कर्मचारियों और मौजूद भक्तों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान भारतीय कप्तान और उनकी पत्नी पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे.

Tirumala, Andhra Pradesh: Indian cricketer Suryakumar Yadav and his wife offeres prayers at the Tirumala Sri Venkateswara Swamy Temple on the occasion of Vaikuntha Ekadashi pic.twitter.com/1hjEVbhWDb — IANS (@ians_india) December 30, 2025

VIDEO | Andhra Pradesh: Cricketer Suryakumar Yadav (@surya_14kumar) along with his wife Devisha Shetty offers prayers at Sri Venkateswara Swamy Temple, Tirumala, Tirupati, on the occasion of Vaikunta Ekadashi.#Tirupati (Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/zCmiUigjy2 — Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2025

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर का क्या होगा... कुर्सी रहेगी या जाएगी? 48 घंटे में दूसरी बार हेड कोच के सपोर्ट में उतरा BCCI

फॉर्म में वापसी की उम्मीद

टी20 विश्व कप 2026 से पहले सूर्यकुमार यादव की फॉर्म भारतीय टीम के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है. कभी टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और नंबर वन बल्लेबाज रहे सूर्यकुमार यादव लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म हैं. साल 2025 सूर्यकुमार के लिए बेहद खराब रहा है. सूर्यकुमार यादव पिछले 23 टी20 मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं. टी20 विश्व कप में उनका फॉर्म में रहना भारत के खिताब रक्षा करने के दृष्टिकोण से बेहद अहम है.