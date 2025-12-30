Advertisement
खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के कप्तान पहुंचे तिरुपति, टी20 वर्ल्ड कप से पहले लिया आशीर्वाद

खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के कप्तान पहुंचे तिरुपति, टी20 वर्ल्ड कप से पहले लिया आशीर्वाद

Suryakuamar yadav: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए 2025 का साल भूलने वाला रहा. वह पूरे साल टी20 इंटरनेशन मैच में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए. अब फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में उनका लिटमस टेस्ट होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:52 PM IST
Suryakuamar yadav: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए 2025 का साल भूलने वाला रहा. वह पूरे साल टी20 इंटरनेशन मैच में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए. अब फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में उनका लिटमस टेस्ट होगा. उससे पहले टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. छोटे फॉर्मेट के सीरीज में सूर्या के पास फॉर्म में वापसी का मौका होगा. उससे पहले वह भगवान के शरण में पहुंचे हैं.

पत्नी के साथ पहुंचे वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर

सूर्यकुमार यादव श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे. वैकुंठ एकादशी के मौके पर सूर्यकुमार यादव ने अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंगलवार को दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. दर्शन के बाद पुजारियों ने मंदिर के अंदर रंगनायकुलावरी मंडपम में उन्हें आशीर्वाद दिया. इसके बाद उन्होंने तीर्थ प्रसादम चढ़ाया और भगवान के वस्त्र चढ़ाए.

पारंपरिक कपड़ों में आए नजर

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों ने सूर्यकुमार यादव के दर्शन का इंतजाम किया. सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी का मंदिर के कर्मचारियों और मौजूद भक्तों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान भारतीय कप्तान और उनकी पत्नी पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे. 

 

फॉर्म में वापसी की उम्मीद

टी20 विश्व कप 2026 से पहले सूर्यकुमार यादव की फॉर्म भारतीय टीम के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है. कभी टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और नंबर वन बल्लेबाज रहे सूर्यकुमार यादव लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म हैं. साल 2025 सूर्यकुमार के लिए बेहद खराब रहा है. सूर्यकुमार यादव पिछले 23 टी20 मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं. टी20 विश्व कप में उनका फॉर्म में रहना भारत के खिताब रक्षा करने के दृष्टिकोण से बेहद अहम है.

