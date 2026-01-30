संजू सैमसन के होमटाउन में कैसा है भारत का टी20 रिकॉर्ड? 9 साल बाद तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड से भिड़ंत

India vs New Zealand T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शनिवार (31 जनवरी) को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. लगातार तीन जीत के बाद भारत को विशाखापत्तनम में चौथे मैच में न्यूजीलैंड से 50 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने प्लेइंग इलेवन में कुछ प्रयोग किए और यह बुरी तरह उल्टा पड़ गया, जिसके कारण हार हुई. अब यह देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के होमटाउन तिरुवनंतपुरम में आखिरी टी20 में भी उसी रणनीति को अपनाता है या श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को मौका देता है.

फिन एलेन की वापसी पर नजर

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड अपनी लय बनाए रखने की उम्मीद करेगा. तीन हार के बाद उन्हें आखिरकार सही कॉम्बिनेशन मिल गया है. अब जब फिन एलेन, लॉकी फर्ग्यूसन और जेम्स नीशम जैसे खिलाड़ी टीम में शामिल होंगे तो टीम को और मजबूती मिलेगी. डेवोन कॉन्वे का फॉर्म फिलहाल चिंता का एकमात्र विषय है, लेकिन इससे टीम मैनेजमेंट को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उम्मीद है कि एलेन उनकी जगह टॉप ऑर्डर में खेलेंगे.

सैमसन के फॉर्म ने बढ़ाई टेंशन

भारत के लिए भी कुछ चिंताएं हैं. सबसे ऊपर संजू सैमसन का फॉर्म है. वह इस सीरीज में खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और पांचवां टी20 उनके लिए अपनी काबिलियत साबित करने का आखिरी मौका हो सकता है या टीम मैनेजमेंट टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनसे पहले किशन को खिला सकता है. तीसरे और चौथे टी20 में प्लेइंग इलेवन से बाहर किए जाने के बाद टीम को वरुण चक्रवर्ती को भी वापस लाया जा सकता है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड

मैच: 29

भारत जीता: 15

न्यूजीलैंड जीता: 11

टाई: 3

कैसी होगी तिरुवनंतपुरम की पिच?

ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच चार पुरुषों के टी20 मैचों में अलग-अलग रही है. भारत ने वहां पिछले दो मैच जीते हैं, एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े टोटल का बचाव करके और उससे पहले दक्षिण अफ्रीका को 106 रन पर ऑल आउट करके. इस सीरीज में देश भर में बल्लेबाजी के अनुकूल पिचें देखने को मिली हैं, इसलिए तिरुवनंतपुरम में भी ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है. टीम इंडिया 2017 में यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी और उस मैच में जीत हासिल की थी. अब 9 साल बाद यहां दोनों टीमें टी20 मैच में आमने-सामने होंगी.

ग्रीनफील्ड स्टेडियम भारत के मैच और रिजल्ट

2017- भारत ने न्यूजीलैंड को 6 रन से हराया

2019- वेस्टइंडीज ने भारत को 8 विकेट से हराया

2022- भारत ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया

2023- भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हराया,