India vs Sri Lanka Record: 24 मैच, 9 जीत और 7 हार... श्रीलंका में टीम इंडिया का धांसू रिकॉर्ड, 11 साल से भारत अजेय

India Test Record in Sri Lanka: भारतीय क्रिकेट टीम 2026 में श्रीलंका के बहुप्रतीक्षित दौरे के लिए तैयार है. वहां दो मैचों की एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त, 2026 को गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट 23 अगस्त, 2026 से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) में खेला जाएगा. श्रीलंका की यात्रा करना हमेशा से मेहमान टीमों के लिए एक अनूठी रणनीतिक चुनौती रही है, लेकिन इन पिचों पर भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन लगातार बढ़ते दबदबे और लचीलेपन की कहानी बयां करता है.
अगर हम 1985 से 2017 तक के ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें, तो भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट में कड़ी प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है. भारत ने श्रीलंका में कुल 24 टेस्ट मैच खेले हैं. इनमें से भारत ने 9 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 7 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, 8 मैच ड्रॉ रहे, जो यह साबित करते हैं कि उपमहाद्वीप की इन पिचों पर परिणाम निकालना पारंपरिक रूप से कितना चुनौतीपूर्ण रहा है. 1.285 के जीत-हार अनुपात और 36.94 के बल्लेबाजी औसत के साथ ये आंकड़े दशकों के कड़े संघर्ष और महान स्पिन मुकाबलों की याद दिलाते हैं.
आमने-सामने का रिकॉर्ड करीबी रहा है, लेकिन श्रीलंका में भारत के सबसे हालिया प्रदर्शनों पर करीब से नज़र डालने से पूर्ण वर्चस्व के दौर का पता चलता है. 2015 और 2017 के लगातार दौरों के दौरान भारत ने जिस तरह से वहां की परिस्थितियों पर महारत हासिल की, वह काबिले तारीफ है. विराट कोहली के नेतृत्व में भारत ने 2015 में 2-1 से सीरीज जीती और फिर 2017 में 3-0 से ऐतिहासिक क्लीन स्वीप किया.
पिछले कुछ मुकाबलों का क्रम भारत की ताकत को स्पष्ट करता है. 12 अगस्त, 2015 को गॉल में मिली 63 रनों की रोमांचक हार के बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. इसके बाद भारत ने पी सारा ओवल में 278 रनों से बड़ी जीत दर्ज की और फिर सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में 117 रनों की जीत के साथ सीरीज अपने नाम की.
2017 के दौरे पर यह दबदबा और बढ़ गया, जब भारत ने गॉल में 304 रनों से जीत हासिल की. कोलंबो (SSC) में पारी और 53 रनों से जीत दर्ज की और पल्लेकेले में पारी और 171 रनों से मेजबानों को हराकर सीरीज का शानदार समापन किया. यह सिलसिला दिखाता है कि अगस्त 2015 के बाद से भारत ने श्रीलंका में अपने आखिरी प्रदर्शन तक लगातार 5 टेस्ट मैच जीते हैं.