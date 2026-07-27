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India vs Sri Lanka Record: 24 मैच, 9 जीत और 7 हार... श्रीलंका में टीम इंडिया का धांसू रिकॉर्ड, 11 साल से भारत अजेय

India Test Record in Sri Lanka: भारत के 2026 श्रीलंका दौरे से पहले जानें टेस्ट क्रिकेट का इतिहास. क्या टीम इंडिया गॉल और कोलंबो में अपनी पिछली जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी? श्रीलंका में भारत 2015 के बाद से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 27, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:18 PM IST
India vs Sri Lanka Record: 24 मैच, 9 जीत और 7 हार... श्रीलंका में टीम इंडिया का धांसू रिकॉर्ड, 11 साल से भारत अजेय
Image Credit: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज. AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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