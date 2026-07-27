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India Test Squad: बुमराह की फिटनेस पर सस्पेंस, क्या श्रीलंका दौरे के लिए होगा वॉशिंगटन सुंदर-साई सुदर्शन का चयन?

India vs Sri Lanka Test Squad: श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा मंगलवार को होने वाली है. जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर सस्पेंस बरकरार है. वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन की उपलब्धता पर सवालिया निशान हैं. रवींद्र जडेजा की टीम में वापसी लगभग तय मानी जा रही है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 27, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:43 PM IST
India Test Squad: बुमराह की फिटनेस पर सस्पेंस, क्या श्रीलंका दौरे के लिए होगा वॉशिंगटन सुंदर-साई सुदर्शन का चयन?
Image Credit: जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन. AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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