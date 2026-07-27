India Test Squad: बुमराह की फिटनेस पर सस्पेंस, क्या श्रीलंका दौरे के लिए होगा वॉशिंगटन सुंदर-साई सुदर्शन का चयन?

India vs Sri Lanka Test: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन मंगलवार (28 जुलाई) को होने की संभावना है. अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति फिटनेस से जुड़ी कई समस्याओं के बीच टीम को अंतिम रूप देगी. यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा है. यह टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे के दौरान बाएं घुटने में चोट लग गई थी. बुमराह को 30 जुलाई तक आराम करने की सलाह दी गई है, जिसके बाद वे बेंगलुरू स्थित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (COE) में अपनी फिटनेस का परीक्षण देंगे. टीम प्रबंधन उनकी रिकवरी पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में तेज गेंदबाजी विभाग पर दबाव बढ़ सकता है.
वॉशिंगटन सुंदर पहले ही हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं और दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी उनकी रिकवरी पर निर्भर करेगी. इसके अलावा शीर्ष क्रम के बल्लेबाज साई सुदर्शन की उपलब्धता भी फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन है. हालांकि, वे तेजी से रिकवर कर रहे हैं. वहीं, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी चोटों के कारण पूरे दौरे से बाहर हो गए हैं.
एक सकारात्मक खबर यह है कि दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम में वापसी तय मानी जा रही है. जडेजा ने पिछली बार जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे खेला था और श्रीलंका की टर्निंग पिचों पर उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी टीम के लिए काफी मूल्यवान साबित होगी. गेंदबाजी विभाग में उनका साथ अनुभवी कुलदीप यादव और हाल ही में डेब्यू पर प्रभावित करने वाले मानव सुथार दे सकते हैं.
श्रीलंका का यह दौरा भारतीय बल्लेबाजों के लिए टर्निंग ट्रैक पर उनकी क्षमताओं का एक कठिन परीक्षण होने वाला है. बुमराह की फिटनेस और स्पिन विभाग में अनुभव एवं फॉर्म के बीच संतुलन बनाना चयनकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है. अंततः टीम का यह संतुलन ही तय करेगा कि क्या यह दौरा भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा या उसे स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में एक और कठिन सबक सिखाएगा.