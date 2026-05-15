WTC से पहले अग्निपरीक्षा! शुभमन गिल की 'यंग ब्रिगेड' में शामिल होंगे ये 3 चेहरे! अफगानिस्तान की उड़ेगी नींद

India Squad for Afghanistan Series: अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान जल्द होने वाला है. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली भारतीय पुरुष सीनियर चयन समिति 19 मई को टीम का चयन कर सकती है. आईपीएल खत्म होने के तुरंत बाद होने वाले इस टेस्ट मैच के लिए संभावित खिलाड़ियों को पहले ही संदेश भेज दिया गया है कि वे धीरे-धीरे अपने वर्कलोड (काम के बोझ) को बढ़ाना शुरू कर दें.

कप्तान शुभमन गिल का खेलना तय माना जा रहा था. पहले ऐसी खबरें आई थीं कि भारतीय कप्तान आराम ले सकते हैं, लेकिन अब उनके खेलने की संभावना बढ़ गई है. गेंदबाजी विभाग पर अंतिम फैसला चयन के दिन के करीब लिया जाएगा. हालांकि, ऐसा माना जा रहा है कि दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईपीएल के बाद आराम दिया जा सकता है. चूंकि यह टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं है, इसलिए बुमराह को आराम दिए जाने की पूरी संभावना है. गिल की कप्तानी में टेस्ट और वनडे मिलाकर तीन खिलाड़ियों की वापसी हो सकती है. गुरनूर बरार और अक्षर को टेस्ट में मौका मिल सकता है. वहीं, ईशान किशन को वनडे में वापास लाया जा सकता है.

बुमराह की जगह कौन?

अगर बुमराह को आराम दिया जाता है तो गुरनूर बरार जैसे नए चेहरों को मौका मिल सकता है. बरार ने अपनी गति और सटीक लाइन-लेंथ से चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया है. इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 18 फर्स्ट क्लास मैचों में 52 विकेट लिए हैं. वह पिछले सीजन में शानदार फॉर्म में थे. ऐसे में उन्हें डेब्यू का मौका मिल सकता है.

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विकेटकीपर की दौड़ में कौन है आगे?

वनडे टीम के चयन में किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन दूसरे विकेटकीपर के विकल्प को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है. आईपीएल में ऋषभ पंत के बल्ले से असंगत प्रदर्शन के कारण उनकी जगह पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि टी20 में वापसी के बाद से ईशान किशन जबरदस्त फॉर्म में हैं. किशन के बाएं हाथ का बल्लेबाज होने और बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन देने की क्षमता पर पहले भी चर्चा हो चुकी है.

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केएल राहुल की क्या है भूमिका?

केएल राहुल वर्तमान में शानदार फॉर्म में हैं और उन्हें मैनेजमेंट का पूरा समर्थन प्राप्त है. वे निकट भविष्य में टीम की पहली पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज बने रहेंगे. अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए राहुल का अनुभव टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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जडेजा या अक्षर: किसे मिलेगी जगह?

चयनकर्ताओं के बीच अगली बड़ी चर्चा रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल के बीच स्पिन-ऑलराउंडर की भूमिका को लेकर होगी. जडेजा का हालिया प्रदर्शन बल्ले और गेंद दोनों से उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, जिससे उनके स्थान पर खतरा मंडरा रहा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि मैनेजमेंट जडेजा पर भरोसा बनाए रखता है या अक्षर पटेल जैसे आक्रामक विकल्प की ओर रुख करता है.