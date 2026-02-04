U19 World Cup: अफगानिस्तान को रौंद रिकॉर्ड 10वीं बार फाइनल में भारत, एरॉन जॉर्ज का शतक, वैभव-आयुष ने मचाया गर्दा

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटU19 World Cup: अफगानिस्तान को रौंद रिकॉर्ड 10वीं बार फाइनल में भारत, एरॉन जॉर्ज का शतक, वैभव-आयुष ने मचाया गर्दा

India U19 vs Afghanistan U19 SemiFinal: भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार को खेलेगा. टीम इंडिया पिछली बार 2022 में यश ढुल की कप्तानी में चैंपियन बनी थी. उससे पहले उसने साल 2000, 2008, 2012 और 2018 में भी खिताब जीता था. टीम 2006, 2016, 2020 और 2024 में उपविजेता रही थी.

Feb 04, 2026, 11:06 PM IST
U19 World Cup SemiFinal: भारतीय टीम ने इतिहास रचते अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. उसने बुधवार (4 फरवरी) को सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया. अब उसका मुकाबला फाइनल में इंग्लैंड से शुक्रवार को होगा. टीम इंडिया ने इस जीत के साथ रिकॉर्ड 10वीं बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है. उसने पांच टाइटल जीते हैं और 4 फाइनल में हार का सामना किया है. भारत के लिए इस मैच में एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे ने बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया. शीर्ष क्रम के इन तीन बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को जीत दिला दी.

भारत कब-कब फाइनल में पहुंचा?

टीम इंडिया पिछली बार 2022 में यश ढुल की कप्तानी में चैंपियन बनी थी. उससे पहले उसने साल 2000, 2008, 2012 और 2018 में भी खिताब जीता था. टीम 2006, 2016, 2020 और 2024 में उपविजेता रही थी. दूसरी ओर, अफगानिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. उसने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन टीम खिताबी मुकाबले तक नहीं पहुंच पाई.

भारत ने किया रिकॉर्ड चेज

मैच की बात करें तो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 4 विकेट पर 310 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया ने 41.1 ओवर में 3 विकेट पर 311 रन बनाकर मैच को जीत लिया. यह अंडर-19 क्रिकेट में भारत का यह सबसे बड़ा रन चेज है. इससे पहले उसने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 304 रनों का लक्ष्य हासिल किया था. बता दें कि यह अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास का भी सबसे बड़ा रन चेज है.

वैभव और एरॉन ने किया कमाल

भारत के लिए ओपनर एरॉन जॉर्ज ने सबसे ज्यादा 115 रन बनाए. उन्होंने 104 गेंदों की पारी में 15 चौके और 2 छक्के लगाए. विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 33 गेंद पर तूफानी अंदाज में 68 रन बनाकर टीम को जोरदार शुरुआत दिलाई. उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 4 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 206.06 का रहा. वैभव और जॉर्ज ने पहले विकेट के लिए 57 गेंदों पर 90 रनों की साझेदारी की. 

 

 

जॉर्ज को मिला कप्तान का साथ

इसके बाद जॉर्ज को कप्तान आयुष म्हात्रे का साथ मिला. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 101 गेंद पर 114 रनों की साझेदारी की. आयुष शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह शतक लगा देंगे, लेकिन 59 गेंद पर 62 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए. आयुष के आउट होने के बाद जॉर्ज को विहान मल्होत्रा का साथ मिला और दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 67 गेंदों पर 82 रनों की साझेदारी की. विहान ने वेदांत त्रिवेदी के साथ मिलकर मैच को फिनिश किया. विहान 47 गेंद पर 38 और वेदांत 6 गेंद पर 5 रन बनाकर नाबाद रहे.

शिनोजादा और उजैरउल्लाह का शतक बेकार

इससे पहले अफगानिस्तान के लिए फैजल शिनोजादा और उजैरउल्लाह नियाजई ने शतकीय पारी खेली. शिनोजादा ने 93 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 110 रन बनाए. वहीं, उजैरउल्लाह ने 86 गेंद पर नाबाद 101 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 2 छक्के निकले. भारत के जीत के साथ ही दोनों का शतक बेकार हो गया. अफगानिस्तान के लिए ओपनर उस्मान सदात ने 39, खालिद अजमदजई ने 31 और अजीजुल्लाह मियाखिल ने 12 रन बनाए. भारत के लिए कनिष्क चौहान और दीपेश देवेंद्रन ने 2-2 विकेट लिए.

