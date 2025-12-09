कटक में कट गई साउथ अफ्रीका की नाक! भारत ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

IND vs SA 1st T20I: भारत ने साउथ अफ्रीका को कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में बुरी तरह धो डाला. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 175 रन बनाए थे. एक समय पर लगा कि कहीं ये टोटल कम ना पड़ जाए, लेकिन फिर गेंदबाजों ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और सही मायने में कहें तो कटक में साउथ अफ्रीका की नाक काट दी. जी हां, इस शर्मनाक हार के बाद साउथ अफ्रीका पर ऐसा दाग लगा है, जिसे वो जल्द से जल्द भूलना चाहेंगे.

टी20 इंटरनेशनल में ऐसा पहली बार हुआ है जब साउथ अफ्रीका की टीम इतने कम स्कोर पर ऑलआउट हो गई है. दिलचस्प बात ये है कि प्रोटियाज T20I में 6 बार 100 रनों से कम में ऑलआउट हुई है और 3 बार उनका ये हाल भारत ने किया है. कटक में खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका की पारी 12.3 ओवरों में महज 74 रनों पर समाप्त हो गई.

कटक में कट गई साउथ अफ्रीका की नाक

कटक में साउथ अफ्रीका पर भयंकर दाग लगा. टी20 इंटरनेशनल में ये उनका सबसे कम स्कोर है. इससे पहले 2022 में राजकोट में हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम 87 रनों पर ढेर हो गई थी.

T20I में साउथ अफ्रीका का 100 से कम का ऑल-आउट स्कोर

74 बनाम भारत, कटक, 2025

87 बनाम भारत, राजकोट, 2022

89 बनाम ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग, 2020

95 बनाम भारत, जोहान्सबर्ग, 2023

96 बनाम ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन, 2020

98 बनाम श्रीलंका, कोलंबो (आरपीएस), 2018

भारत की जीत में चमके हार्दिक पांड्या

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में टीम इंडिया को मिली शानदार जीत में हार्दिक पांड्या का अहम योगदान रहा. चोट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे स्टार ऑलराउंडर ने मुश्किल समय में बैटिंग कर 28 गेंदों पर 59 रनों की शानदार पारी खेली. भारत ने पहले 10 ओवर में सिर्फ 71 रन बनाए थे और 4 विकेट भी गिर चुकी थी. इसके बाद हार्दिक ने काउंटर अटैक किया और अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत को 175 रन के टोटल तक पहुंचा दिया. 210.71 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के जड़े.

बुमराह का अनोखा शतक

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए टी20 मैच में स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया. उन्होंने T20I में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए. बुमराह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में विकेट का शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के 5वें गेंदबाज बने. उनसे पहले टिम साऊदी, लसीथ मलिंगा, शाकिब अल हसन और शाहीन अफरीदी ने ये बड़ा कारनामा किया है.

