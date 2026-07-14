IND vs AFG सीरीज की तारीख में होगा बदलाव, बांग्लादेश दौरे के लिए BCCI निकालने जा रहा है स्पेशल 'विंडो'?

India tour of Bangladesh: भारतीय क्रिकेट टीम जल्द ही एक सीमित ओवरों की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा कर सकती है. इस महत्वपूर्ण दौरे को शेड्यूल में जगह देने के लिए बीसीसीआई (BCCI) अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली आगामी तीन मैचों की घरेलू टी20 सीरीज की तारीखों को थोड़ा आगे खिसकाने पर विचार कर रहा है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि ICC की बैठक में मिले सकारात्मक संकेतों के बाद BCCI से इस 6 मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए जल्द ही हरी झंडी मिल जाएगी.
दरअसल, टीम इंडिया को इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ अपने घर में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. यह कार्यक्रम पहले से तय है. यह सीरीज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 13 सितंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन ताजा अपडेट के अनुसार इसे अब 17 सितंबर से शुरू करने पर चर्चा चल रही है.
इस बदलाव के पीछे की मुख्य वजह यह है कि श्रीलंका के खिलाफ 15 से 23 अगस्त के बीच होने वाली 2 मैचों टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम को एक छोटा-सा विंडो मिल सके, इसी खाली समय का इस्तेमाल टीम इंडिया के बांग्लादेश दौरे को आयोजित करने के लिए किया जाएगा. हालांकि, अब तक बीसीसीआई की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान या कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) सितंबर के महीने में ही भारत के खिलाफ 6 मैचों की व्हाइट-बॉल (वनडे और टी20) सीरीज की मेजबानी करने के लिए बेहद उत्सुक है. उसने हाल ही में अपने डिजिटल और टेलीविजन मीडिया राइट्स भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराए हैं.
यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है, जब भारत सरकार ने करीब दो साल के निलंबन के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फिर से टूरिस्ट वीजा जारी करना शुरू कर दिया है. 2024 में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के कारण वीजा सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया था.
रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि बीसीबी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पूर्व कप्तान तमीम इकबाल एडिनबर्ग (स्कॉटलैंड) में हुई ICC की बैठक से कुछ बेहद सकारात्मक संकेत लेकर लौटे हैं. यह सीरीज पहले पिछले साल ही होनी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच उपजे राजनीतिक तनाव के कारण इसे टालना पड़ा था. अब करीब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम के बांग्लादेश जाने का रास्ता पूरी तरह साफ नजर आ रहा है.
6 मैचों की इस सीरीज को लेकर बीसीबी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, 'हम इस दौरे को लेकर काफी आशान्वित हैं. हालांकि, हमें अभी तक बीसीसीआई से हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने आने से मना भी नहीं किया है. इसलिए हम जल्द ही बीसीसीआई से सकारात्मक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं.'