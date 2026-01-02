रोहित-कोहली समेत टीम इंडिया करेगी बांग्लादेश दौरा, विवादों के बीच बड़ी अपडेट से मची सनसनी, जानें पूरा मामला

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटरोहित-कोहली समेत टीम इंडिया करेगी बांग्लादेश दौरा, विवादों के बीच बड़ी अपडेट से मची सनसनी, जानें पूरा मामला

भारत और बांग्लादेश के बीच इन दिनों काफी विवाद चल रहा है. दोनों देशों के आपसी संबंध बेहद खराब हैं. इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि टीम इंडिया सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:00 PM IST
Ind vs Ban
भारत और बांग्लादेश के बीच इन दिनों काफी विवाद चल रहा है. दोनों देशों के आपसी संबंध बेहद खराब हैं. अभी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के आईपीएल खेलने पर बवाल चल रहा था कि इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि टीम इंडिया सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी. दोनों टीमों के बीच 3 मैच की वनडे और 3 मैच की टी20 सीरीज खेली जानी है.  हालांकि. बीसीसीआई ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई पुष्टि नहीं की है.दोनों देशों के बीच अच्छी स्थित ना होने की वजह से बीसीसीआई ने का फैसला अंतिम होगा. देखना दिलचस्प होगा की ऐसा हो पाता है या नहीं.

रद्द हो गया था मुकाबला

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा जारी मीडिया विज्ञापन की माने तो 1,3 और 6 तारीख को वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. वहीं, 9, 12 और 13 सितंबर के बीच दोनों देशों के बीच टी20 मुकाबला खेला जाना है. विज्ञापन के हिसाब से 28 अगस्त को टीम इंडिया बांग्लादेश पहुंचेगी. पिछले साल टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा अनियमित समय के लिए पोस्टपोंड कर दिया गया था. 6 मैचों की व्हाइट बॉल क्रिकेट को 1 साल से ज्यादा समय के लिए टाल दिया गया था.

क्यों टाली गई थी सीरीज

पिछले साल दोनों देशों के क्रिकेट बोर्डों की आपसी सहमति से ये सीरीज आगे तक के लिए टाल दी गई थी. BCCI ने एक  बयान में कहा, 'ये फैसला दोनों बोर्ड के बीच बातचीत के बाद लिया गया है, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट कमिटमेंट्स और दोनों टीमों की शेड्यूलिंग की सुविधा को ध्यान में रखा गया है.'

बांग्लादेश के 2026 में मैच

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को 2026 सीजन के लिए बांग्लादेश के घरेलू इंटरनेशनल शेड्यूल की घोषणा की, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के साथ तीनों फॉर्मेट में द्विपक्षीय सीरीज शामिल हैं.
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Kohli RohitIndia Tour of Bangladesh

