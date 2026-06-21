टीम इंडिया को 14 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड की धरती पर अंग्रेज टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 14 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. दूसरा वनडे मैच 16 जुलाई को शाम 5:30 बजे (IST) कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. तीसरा वनडे मैच 19 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा.
इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान अगले 2-3 दिन में होने वाला है. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. ओपनिंग पोजीशन को लेकर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. इंग्लैंड वनडे सीरीज में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के खेलने की संभावना है, लेकिन उन्हें टीम सेलेक्शन से पहले फिटनेस टेस्ट देना होगा. विराट कोहली की फिटनेस जांच BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में होगी.
विराट कोहली ने IPL 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ नाबाद 75 रन की पारी खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत दिलाई थी. इसी मैच के दौरान विराट कोहली को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी. इंजरी के कारण विराट कोहली को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहना पड़ा. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का क्वाड्रिसेप्स इंजरी (जांघ की मांसपेशी में चोट) के कारण इस वनडे इंटरनेशनल सीरीज में खेलना मुश्किल है. IPL की थकान से पूरी तरह उबरने के बाद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी तय है. आज हम उन 15 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिनका इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में सेलेक्शन हो सकता है.
इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए कप्तान शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को बतौर ओपनर 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया जा सकता है. शुभमन गिल के साथ विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा पारी की शुरुआत कर सकते हैं. तीसरे नंबर पर बैटिंग करने वाले विराट कोहली के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी होगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों ही इस ODI सीरीज में भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.
श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और केएल राहुल मिडिल ऑर्डर को वह गहराई देंगे, जिसकी भारत को बहुत ज्यादा जरूरत होगी. फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को मौका दिया जा सकता है.
अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव भारत के मेन स्पिनर होंगे, जिन्हें 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया जा सकता है. तेज गेंदबाजी यूनिट में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया जा सकता है.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल.