भारत को World Cup जिताने वाला बना क्रिकेट टीम का मालिक, एज फ्रॉड ने बर्बाद किया था करियर, कौन है ये गुमनाम खिलाड़ी?

Manjot Kalra buy Jaffna Kings Cricket team: जिस खिलाड़ी का करियर एज फ्रॉड की वजह से बर्बाद हुआ था, अब वो एक क्रिकेट टीम का मालिक बन गया है. ये वही खिलाड़ी है, जिसकी तुलना कभी विराट कोहली से की गई थी. क्रिकेट करियर बर्बाद होने के बाद मनजोत कालरा ने डिजिटल और स्पोर्ट्स कंटेंट की दुनिया में कदम रखा था.
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Manjot Kalra buy Jaffna Kings Cricket team: भारत को 2018 का अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाला एक खिलाड़ी क्रिकेट टीम का मालिक बन गया है. उसने लंका प्रीमियर लीग 2026 में एक टीम खरीदी है. टीम का नाम है जाफना किंग्स. ये वही खिलाड़ी है, जिसने 2018 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में रनों की बारिश कर दी थी. उसकी तुलना विराट कोहली से तक की गई, लेकिन एक गलती ने उसका करियर बर्बाद कर दिया. एज फ्रॉड की वजह से यह खिलाड़ी गुमनामी में खो गया और अब उसने क्रिकेट टीम खरीदी है.
यहां जिसकी बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि बाएं हाथ के स्टार बैटर रहे मनजोत कालरा (Manjot Kalra) हैं, जिन्होंने अब क्रिकेट मैदान से बाहर नई पारी शुरू कर दी है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 के फाइनल में शतक लगाकर उन्होंने टीम इंडिया को चैंपियन बनाया था. अब कालरा श्रीलंका की टी20 लीग LPL में टीम मालिक बने हैं. उनकी यह नई पहचान है.
मनजोत कालरा दिल्ली के रहने वाले हैं. उन्होंने कारोबारी मयंक गोयल की कंपनी स्पोर्ट्स कम्यून (Sports Commune) के साथ मिलकर लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premier League) की फ्रेंचाइजी जाफना किंग्स (Jaffna Kings) में हिस्सेदारी हासिल की है. अब यही ग्रुप टीम के संचालन और भविष्य की रणनीति संभालेगा.
स्पोर्ट्स कम्यून का प्लान सिर्फ टीम चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कंपनी युवाओं को क्रिकेट से जोड़ने, स्पोर्ट्स कंटेंट बनाने, ग्रासरूट क्रिकेट को बढ़ावा देने और दक्षिण एशिया में फैन एंगेजमेंट बढ़ाने पर फोकस करेगी. मयंक गोयल साइबर सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सेक्टर में भी सक्रिय रहे हैं. उन्होंने कई यूथ क्रिकेट टूर्नामेंट और कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग्स के आयोजन में हिस्सा लिया है.
इस डील पर मनजोत कालरा ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि जाफना किंग्स की अपनी मजबूत क्रिकेट पहचान और बड़ी फैन फॉलोइंग है. उनके लिए यह मौका क्रिकेट अनुभव, स्पोर्ट्स कंटेंट और कम्युनिटी बिल्डिंग को साथ लेकर टीम को नई दिशा देने का है. उधर लंका प्रीमियर लीग के डायरेक्टर सामंथा डोडनवेला (Samantha Dodanwela) ने नए मालिकों का स्वागत करते हुए कहा कि जाफना किंग्स ने लीग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है और नए ओनर्स क्रिकेट व युवा विकास को लेकर स्पष्ट सोच रखते हैं.
मनजोत कालरा दिल्ली से आते हैं. उन्होंने दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेला. भारत के लिए 2018 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में कमाल किया था. वो फाइनल के हीरो थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिताबी जंग में नाबाद शतक लगाया था. इस वर्ल्ड कप के बाद उन्हें साल 2019 में दिल्ली के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका तो मिला, लेकिन उनका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका.
मनजोत कालरा एज फ्रॉड विवाद में फंसे और उनका करियर बर्बाद हुआ. पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने साल 2014 और 2015 में एज फ्रॉड के मामले को उठाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप लगा था कि कालरा की जन्मतिथि से जुड़ी जानकारी गलत दी गई थी. इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने की थी. कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में दावा किया गया कि कालरा बताई गई उम्र से एक साल बड़े थे. पुलिस ने जब कालरा के स्कूल रिकॉर्ड्स खंगाले, तब एज फ्रॉड का पता चला. कालरा की असली जन्मतिथि 15 जनवरी 1998 है, जबकि बीसीसीआई के रिकॉर्ड्स में उनकी जन्मतिथि 15 जनवरी 1999 दिखाई गई थी.
एज फ्रॉड मामले में फंसने के बाद मनजोत के अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने की पात्रता पर सवाल उठे. विवाद के बाद उनका घरेलू करियर भी प्रभावित हुआ और उन्होंने सिर्फ तीन प्रोफेशनल मैच खेले. साल 2020 में दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा उन पर एज ग्रुप क्रिकेट खेलने पर दो साल का बैन लगा दिया गया था. इसके बाद उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलने से भी मना कर दिया गया था. कालरा आईपीएल 2018 का भी हिस्सा रहे. उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. उनका आखिरी मुकाबला 2021 में आया था.
क्रिकेट करियर बर्बाद होने के बाद मनजोत कालरा ने डिजिटल और स्पोर्ट्स कंटेंट की दुनिया में कदम रखा था. जाफना क्रिकेट टीम खरीदने से पहले वो 'Second Innings with Manjot Kalra' नाम का यूट्यूब पॉडकास्ट भी होस्ट करते रहे हैं, जिसके जरिए क्रिकेटर्स और एथलीट्स के इंटरव्यू किए. अब LPL फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी लेकर उन्होंने स्पोर्ट्स बिजनेस में नई पहचान बनाने की कोशिश की है.
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