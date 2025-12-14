INDU19 vs PAKU19: भारत की युवा ब्रिगेड के आगे पाकिस्तान ने तोड़ा दम, वैभव सूर्यवंशी नहीं 19 साल का ये खिलाड़ी बना हीरो

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटINDU19 vs PAKU19: भारत की युवा ब्रिगेड के आगे पाकिस्तान ने तोड़ा दम, वैभव सूर्यवंशी नहीं 19 साल का ये खिलाड़ी बना हीरो

INDU19 vs PAKU19: क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर भारतीय टीम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं. रविवार को हुए ACC मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के 5वें मैच में भारत अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान अंडर-19 को 90 रनों से रौंदकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल की. इससे पहले आयुष म्हात्रे की अगुवाई में भारतीय युवा ब्रिगेड ने यूएई को बुरी तरह हराया था. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 14, 2025, 06:30 PM IST
INDU19 vs PAKU19: क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर भारतीय टीम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं. रविवार को हुए ACC मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के 5वें मैच में भारत अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान अंडर-19 को 90 रनों से रौंदकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल की. इससे पहले आयुष म्हात्रे की अगुवाई में भारतीय युवा ब्रिगेड ने यूएई को बुरी तरह हराया था.

दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पिछले मैच के शतकवीर वैभव सूर्यवंशी इस बड़े मुकाबले में खास प्रदर्शन नहीं कर सके और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए एरोन जॉर्ज टीम को संकट से निकाला और 85 रनों की शानदार पारी खेली. ऑलराउंडर कनिष्क चौहान ने भी उनका भरपूर साथ दिया और अहम समय पर 46 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारत का टोटल 240 रन तक पहुंचाया.

भारत की जीत में चमका 19 साल का ये खिलाड़ी 

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भले ही वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा, लेकिन 19 वर्ष का युवा भारतीय खिलाड़ी अकेले पाक पर भारी पड़ा. हम बात कर रहे हैं ऑलराउंडर कनिष्क चौहान की, जिन्होंने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया. कनिष्क ने पहले बल्ले से जलवा दिखाते हुए 46 गेंदों पर 46 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के जड़े. बल्ले से महत्वपूर्ण पारी खेलने के बाद कनिष्क चौहान ने गेंद से तबाही मचाई और 10 ओवर में सिर्फ 33 रन देकर 3 विकेट लिए. उनके अलावा दीपेश देवेन्द्रन ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए. पाकिस्तान की टीम 150 रन पर सिमट गई और भारत अंडर-19 टीम ने 90 रनों से मुकाबला जीत लिया.

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

INDU19 vs PAKU19

